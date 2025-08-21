Facundo Torres activa la campaña del PJ y defiende el cuarto intermedio

Facundo Torres ubicó el foco en la organización partidaria rumbo a octubre: con frentes y candidaturas ya definidos —Schiaretti por Provincias Unidas—, el PJ cordobés ajusta mandos y logística, con las listas y candidatos confirmados en Córdoba.
Torres aclaró que preside el PJ —“no soy jefe de campaña”— y describió reuniones organizativas con gremios y conducción territorial, además de un recorrido por distintos departamentos para ordenar la tarea y fijar una agenda común. “Estamos en precalentamiento”, resumió en entrevista con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7).
Torres señaló que, por la proyección nacional de Schiaretti, habrá una coordinación específica cerca del exgobernador, mientras otra seguirá el accionar del Ejecutivo provincial. Definió a Schiaretti como líder de un proyecto de centro y de sensatez, con articulación con referentes de otras provincias.
Consultado por la competencia de espacios peronistas no alineados, advirtió: “Cualquier lista de origen peronista que nos raspe votos termina haciendo funcionar al Gobierno nacional”, mientras Provincias Unidas busca ponerle freno a políticas que —dijo— impactan en universidad pública, discapacidad, obra pública y empleo.
La Legislatura y el cuarto intermedio
Frente a la crítica opositora por el “cierre” de la Unicameral, explicó que en labor parlamentaria se había pautado limitar oradores; al sumarse nuevos, la sesión se dilataba y tres legisladores del oficialismo debían asistir a licitaciones en sus departamentos, lo que los dejaba en minoría. Por eso pasaron a cuarto intermedio, algo que —afirmó— “se ha hecho en muchísimas oportunidades”.
En clave electoral, sostuvo que Schiaretti tiene fortaleza en Córdoba y estimó que parte del voto radical podría mirar a Provincias Unidas como opción sensata de centro.