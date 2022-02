Faurie: "el gobierno se olvidó de que somos aliados de la OTAN"

Aliado importante no OTAN (por su denominación en inglés MNNA, Major non-NATO ally;) o extra OTAN es la categoría que mantienen algunos países que se definieron como aliados de la Organización gestada por los Estados Unidos pero que por su ubicación geográfica no son considerados miembros plenos. Es una categoría que, entre otros países, tiene la Argentina desde hace unos 25 años.

Por ese estatus y por la gravedad de la incursión en territorio extranjero que realizó la Rusia de Putin es que, según el excanciller, la condena de Argentina al ataque debería haber sido más cruda, directa y tajante. El diplomático que logró sentar las bases para el acuerdo Mercosur-Unión Europea en junio de 2019 dialogó con este medio sobre el alcance de un conflicto inédito para el siglo 21.

-¿Qué primeras lecturas se pueden hacer de este conflicto?

-Primero que nada es una situación trágica para Ucrania y crítica para la situación internacional porque Rusia por vía de fuerza y de hechos ha concretado una invasión militar que no es solamente sobre los territorios separatistas de presencia mayoritaria de población pro rusa sino sobre todo el territorio de Ucrania, incluyendo la propia capital, con lo cual Putin ha hecho una ruptura brutal de un principio que es angular a la convivencia internacional que es el de la integridad territorial, que todas las naciones del mundo nos comprometemos a respetar los límites establecidos y no cambiar esto sino por vía de negociaciones diplomáticas, políticas, lo que correspondiera, pero no por hechos de agresión o de fuerza. Este principio de integridad territorial para Argentina tiene un valor extraordinario, es una de las piedras angulares de nuestro reclamo sobre Malvinas. No solidificar la necesidad de respetar ese principio es vulnerar nuestra propia reclamación.

Desde ese punto de vista, la reacción del gobierno argentino previa a la del ataque fue extemporánea porque demoramos en hacerla, fue inconclusiva porque no logramos criticar con Rusia con claridad, además de tener la visita presidencial a Rusia cuando la crisis venía avanzando. El comunicado de Cancillería del jueves incluye estas referencias pero de una manera con la que no se sabe claramente si estamos diciendo si Rusia actuó mal, no le decimos “usted invadió ilegalmente otro país”. Tendría que estar mucho más subrayado el principio de integridad territorial. Nuestra posición debería ser más nítida.

-¿Qué implica el conflicto para el resto de los países?

-Es un desafío para Europa, para la OTAN, para los Estados Unidos y de algún modo se pone en tela de juicio cómo es la construcción del mundo que queremos. Porque si los países que tienen reclamaciones o visiones de que no están siendo tenidos sus intereses y en virtud de su poderío militar aplican el hecho es el fin de una sociedad donde países medianos o chicos, como nosotros, podemos sobrevivir. Sería la ley del más fuerte.

-¿Las sanciones económicas quedarían cortas?

-Las sanciones siempre son importantes, pero van a llevar tiempo. Mientras tanto Rusia ha avanzado y da la impresión de que el primer objetivo sería fragilizar a la actual conducción pro occidental que hay en Ucrania y ver si vuelve, como hubo hasta 2014, un gobierno más pro ruso. Pero esto sería un primer paso. OTAN actuó con bastante imprudencia en la presión que vino haciendo a lo largo de los años sobre Ucrania que era una línea roja.

-¿Fue imprudente la gira del presidente por Rusia?

-Tendrían que haberle dicho que no era el momento. Si era imprescindible, por razones que escapan a mi conocimiento, sobre todo cuando anduvimos en busca de plata o que nos prestaran los famosos DEG que Rusia tiene en exceso, habría que haberlo hecho con una gran finura de qué decir y cómo hacerlo. No se puede llegar a Rusia, cuando se está peleando con la OTAN, sin hacer mención alguna del conflicto y como no fue suficiente no decir nada, además dijimos que EEUU es malo, que siempre aplica cuestiones imperiales, que el FMI es malo y que Rusia debiera tener su puerta de entrada a Latinoamérica por Argentina. Todo desvirtuado. A los 5 días Bolsonaro recibió un endoso de Putin diciendo que el principal aliado de Rusia en la región es Brasil. Fuimos a abrir la boca a destiempo. Inoportuno y poco apropiado.

-¿Cuál es la actual relación de Argentina con la OTAN?

-Es algo que hemos pasado por alto todos los argentinos en un olvido maravilloso, solamente los argentinos podemos hacer esto. ¡Somos aliados extra OTAN!

-Aliados importantes extra OTAN, ese es el estatus.

-Extra OTAN. Esto viene de cuando enviamos nuestro apoyo en épocas del presidente Menem para la lucha en el Golfo e Irak, pero esta calidad no la podemos pasar por alto. La frase de rigor hubiera sido “desde la perspectiva de una Nación que se identifica con los valores occidentales, siendo un aliado extra OTAN exhortamos a todas las partes en conflicto a… pero esto dicho antes, no cuando ya ocurrió la invasión, ni cuando fuimos a Rusia no diciendo nada.

-¿El gobierno se olvidó de que somos aliados de la OTAN?

-Sí, se olvidó el gobierno y se olvidaron las fuerzas políticas porque esto tiene que recuperarse más en todos los niveles. Porque cuando necesitemos de Europa y vayamos a pedir ayuda le vamos a tener que recordar que somos aliados extra OTAN.