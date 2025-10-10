Feriado por el "Día del Respeto a la Diversidad Cultural": cómo serán los servicios este 10 de octubre

La Municipalidad de Córdoba informó la modalidad de los servicios durante el feriado de este viernes 10 de octubre, feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Cómo será el transporte urbano
El transporte urbano de pasajeros circula con las frecuencias de los días domingo.
Recolección de residuos
El servicio de recolección domiciliaria de residuos será normal.
Estacionamiento medido
El Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) y el Estacionamiento Controlado será gratuito en los lugares permitidos.
Cementerios
Los cementerios San Vicente y el San Jerónimo permanecerán abiertos de 8 a 18.
ITV
Las plantas de Inspección Técnica Vehicular (ITV) estarán cerradas tanto el viernes 10 como el sábado 11.
Palacio 6 de Julio
El Palacio 6 de Julio, los Centros de Participación Comunal (CPC) y demás oficinas descentralizadas permanecerán cerradas.
Clases
No hay dictado de clases durante la presente jornada.
Bancos
No hay actividad en los bancos públicos y privados.
Comercios
La Cámara de Comercio de Córdoba realizó un relevamiento del que surge que el 42% de los comercios abrirá sus puertas normalmente, el 22% abrirá solo por la mañana, y el 36% permanecerá cerrado.
Los shoppings abrirán en sus horarios habituales de feriados, es decir, jornada completa.