Ferretería Zárate: el juez de Control elevó a juicio a ocho imputados por el megafraude en Córdoba

El juez de Control N° 7, José Milton Peralta, dictó la elevación a juicio de ocho imputados en el marco de la causa desprendida del megafraude de la firma Rovi SA, conocida comercialmente como "Ferretería Zárate". La causa será ventilada ante la Cámara 10ª del Crimen.

Cabe recordar que Francisco Daniel Scudieri, Laura Cecilia Depaul, Ana María Scudieri, Fernando José Mole y Mario Enrique García ya fueron condenados en marzo de 2023 en un juicio abreviado inicial por delitos como asociación ilícita, estafa reiterada, estafa procesal y falsedad ideológica.

El requerimiento del fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, data de mayo de este año. Luego de aquella decisión, dos acusados en esta segunda etapa - Erika Romina Aguilera y Juan Alexis Michan- solicitaron juicio abreviado. Su situación se tramita en forma paralela.

Quiénes y por qué fueron elevados a juicio

El segundo capítulo del expediente principal investiga la participación de ocho profesionales y empresarios que habrían colaborado con el grupo familiar principal (Scudieri/Depaul) en la ejecución de las maniobras ilícitas.

Ellos son: los abogados Fabián Gabriel Barberá, Dante Vega y Matías Augusto Cavallo; los contadores Marcelo Fabián Alessandrini y Federico Schibli; el empresario Leonardo Felipe Díaz O´ Kelly; el comerciante Lucas Martín Russo; y el escribano Daniel Eduardo Ahumada.

Las calificaciones legales que les imputan son: asociación ilícita y estafa procesal, según la participación que habrían tenido en la constitución de la sociedad anónima Rovi (Ferretería Zárate) a comienzos de los años 2000, luego en su concurso preventivo presuntamente fraudulento y que causó perjuicio a sus acreedores.

En concreto, a los contadores se les atribuye haber elaborado una situación patrimonial falsa induciendo a error al tribunal concursal. Mientras ello sucedía, según describe la acusación, habrían existido negociaciones fraudulentas con acreedores importantes, como el comerciante Lucas Martín Russo (presidente de Pretensados Córdoba SRL) y el empresario Leonardo Felipe Díaz O´ Kelly, apoderado de Cerámica Cañuelas

El Juzgado de Control intervino por la oposición que presentaron los defensores de Ahumada. Peralta rechazó los argumentos y confirmó la elevación a juicio.