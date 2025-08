Fin de ciclo histórico: Instituto empieza a escribir su historia ‘post Victoriano’

“Gracias eternas”, dijo Lucas Victoriano días atrás para despedirse de Instituto. Una sentencia que es recíproca, porque el socio e hincha de la ‘Gloria’ sabe que el que se marchó es nada más y nada menos que el técnico más ganador e importante de la historia del club, superando a los futboleros Juan Carlos Montes, Héctor Rivoira, Ernesto Corti o Lucas Bovaglio. La ‘era Victoriano’ traspasó el deporte, por resultados e identificación. Por eso, en Alta Córdoba saben que lo que se avecina es superar una vara que quedó muy alta. Esa tarea tendrá que afrontar Diego Vadell, que fue anunciado en las últimas horas como el nuevo técnico del equipo.

Se fue una leyenda

Desde que Victoriano cruzó la puerta de Alta Córdoba, algo cambió en el aire: no fue sólo la llegada de un entrenador, sino de una idea clara, nítida, con la fuerza de quien sabe lo que quiere y cómo alcanzarlo. No vino a sumar partidos, vino a dejar una huella. Y lo logró: 248 partidos dirigidos entre la vorágine de la Liga Nacional, los duelos del Súper 20, las noches continentales y cada desafío que se presentó, donde construyó mucho más que un porcentaje de victorias admirable: 66,12%, producto de 164 triunfos y 84 derrotas. Números impresionantes. Construyó pertenencia, mística y un modo de ser.

En 2021 le dio al club su primer título oficial: el Súper 20; luego llegó la consagración en la Liga Nacional 2022, la primera para la institución, y poco después, la Supercopa. En 2023, Instituto levantó por primera vez un trofeo internacional: la Liga Sudamericana. Además, disputó dos finales más de Liga Nacional, en 2023/24 y en la reciente 2024/25. Gestión. Identidad. Historia. Gloria. Se fue alguien que dejó una huella en el club.

Llega un estratega

En la ‘Gloria’ se abre una nueva página en su historia, con la certeza de que la vara está alta y el deseo intacto de “seguir siendo”. Así es la bajada de línea desde la presidencia por parte de Juan Manuel Cavagliatto. Llegó Diego Vadell y sabe que llega a un escenario exigente y lleno de memoria reciente. El santafesino trae consigo no sólo experiencia, sino también una mirada serena y ambiciosa que ya dejó marcas profundas en otros clubes.

Su recorrido en la Liga Nacional marca años al frente de San Martín de Corrientes, donde entre 2019 y 2023 moldeó un equipo competitivo, intenso, con identidad. Lo llevó a dos semifinales consecutivas, incluida aquella electrizante serie frente a Instituto en 2022. También condujo al conjunto correntino a disputar finales en el Súper 20 (2021) y la Liga Sudamericana (2023), consolidando su perfil como un estratega de largo aliento. Su último paso fue por Obras, donde cerró su ciclo con 31 triunfos en 53 presentaciones.

También dirigió a Dorados de Chihuahua en la liga profesional de México y anteriormente tuvo pasos por La Unión de Formosa (2007-2009), Central Entrerriano de Gualeguaychú (2009/10), Boca Juniors (2010/11, un partido como entrenador principal) y Newell’s Old Boys de Rosario, donde inició su carrera profesional en 1997.

La misión de Vadell en Alta Córdoba no será refundar, sino sostener y elevar. “Estoy muy contento con este nuevo desafío. Instituto es un club con una gran historia y con un gran presente, con una hinchada que acompaña siempre. Agradezco la confianza y espero devolverla con muchos éxitos”, reflexionó Vadell en el sitio oficial del club ‘glorioso’.

Con el santafesino comienza otro capítulo. Y en Alta Córdoba, la ilusión no se detiene: simplemente cambia de voz, no de horizonte.

La base está

En Instituto ya se enfocan en la próxima Liga Nacional y la Basketball Champions League Americas (BCLA) para lo cual resolvió mantener tres fichas claves del plantel que fue subcampeón: el base y capitán Vildoza, el alero Tomás Monacchi y pivot Javier Saiz. “Estoy muy feliz de continuar en la ‘Gloria’. Me siento un afortunado de estar en un lugar donde me tratan como en casa y me brindan tanto cariño”, afirmó Vildoza, referente del equipo.

¿Cómo será la temporada 2025/2026?

La próxima temporada de la Liga Nacional de Básquetbol comenzará el 24 de septiembre, con el ya tradicional partido inaugural entre el campeón, Boca, y el ganador de la Liga Argentina, Racing de Chivilcoy. Del certamen, que tendrá 19 equipos, habrá nuevamente tres cordobeses: Instituto, Atenas e Independiente de Oliva. La final de la temporada será el 20 de junio de 2026.

Por otra parte, se estableció que la Supercopa de la Liga Nacional (la disputan el campeón de la Liga y el ganador de la Copa Súper 20) se jugará el 9 de enero de 2026. Boca ganó ambos títulos y deberá medirse con Instituto, subcampeón de la Liga Nacional.

La asamblea de la Liga Nacional que se celebró esta semana resolvió, además, que la Copa Súper 20 pasará a llamarse Copa Islas Malvinas y la disputarán los cuatro primeros equipos de la primera ronda de la temporada de la Liga Nacional. Las fechas programadas son el 14 y 15 de febrero de 2026.

Atenas se arma

En barrio General Bustos, en tanto, también hay novedades. Atenas ya tiene ocho fichas aseguradas para la próxima temporada: Lucas Arn y Ramiro Ledesma como ala-pívot; Nicolás Zurschmitten y Manuel Buendía, como bases; Juan Cruz Oberto como pívot, y José Montero, más Santiago Ferreyra en el puesto de escoltas, y el pivote neoyorkino Nakye Sanders. Sólo falta cubrir el puesto de alero con la ficha que resta, más los juveniles.