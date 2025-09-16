Financiamiento en jaque: la Unicameral cordobesa se planta y pide al Congreso que defienda a las universidades

En el marco de la sesión especial en Cruz del Eje, a instancias de la bancada de la UCR en acuerdo con el oficialismo, al Unicameral aprobó un pronunciamiento formal en defensa del financiamiento universitario, en la antesala del plenario previsto para mañana en Diputados.

En medio de la búsqueda del arco opositor en la Cámara Baja de garantizar los dos tercios para insistir con la ley que aumenta los recursos para las Universidades Nacionales, ya que aún le estarían faltando algunos votos para lograr su objetivo, llegó el mensaje de la Legislatura provincial dirigido a los representantes cordobeses en el Congreso.

En la previa de la sesión especial que fogonean los bloques opositores en Diputados, la Unicameral instó formalmente este martes a los diputados y senadores nacionales por la provincia a insistir en el Congreso con la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por amplio consenso y vetada por el presidente Javier Milei.

Fue a través de un proyecto impulsado por la legisladora Brenda Austin (UCR), que además manifiesta preocupación ante el progresivo desfinanciamiento del sistema universitario y adhiere a la tercera Marcha Federal Universitaria convocada para mañana por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), federaciones estudiantiles y gremios docentes y no docentes.

La marcha al Congreso promete ser multitudinaria y contará con la participación de organizaciones sociales a favor del rechazo a los vetos. También se sumarán la CGT, y las dos CTA.

Para avanzar con la hoja de ruta definida, los opositores deberán obtener los dos tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas de los vetos de Milei y la misma cantidad de votos para rechazar la decisión presidencial.

Entre el arco opositor en la Cámara Baja hay confianza de tener los votos para sostener la ley que declara la emergencia sanitaria en pediatría (Ley Garrahan), pero se advierte que los números están más ajustados con el veto de Universidades.

Demanda cordobesa

En este marco, la iniciativa de Austin (UCR) fue aprobada por amplia mayoría en el marco de la cuarta sesión especial de la Legislatura que se desarrolló en la ciudad de Cruz del Eje. La propuesta se incorporó al temario de manera excepcional en un acuerdo que surgió en la reunión de Labor Parlamentaria que integran los jefes de los distintos bloques parlamentarios.

"El veto presidencial se justificó en un supuesto desequilibrio fiscal, pero ignora que la iniciativa prevé de dónde deben obtenerse los recursos. A esto se suma un nuevo proyecto de presupuesto que consolida el ajuste para 2026, lo que impide que las universidades funcionen correctamente. Córdoba, como cuna de la Reforma Universitaria de 1918, no puede permanecer indiferente. Defender a nuestras universidades públicas es defender la igualdad de oportunidades y la movilidad social ascendente", expresó la legisladora radical tras la aprobación.

En esa línea, Austin subrayó además el rol estratégico de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Nacional de Río Cuarto como motores del desarrollo científico, productivo y cultural de la provincia. "Son instituciones que no solo forman profesionales de excelencia, sino que también investigan, transfieren saberes y generan aportes fundamentales para la sociedad. Su desfinanciamiento afecta el futuro de toda Córdoba", remarcó.

Por último, la opositora boina blanca destacó "la importancia de que la Legislatura, en representación y expresión del mandato popular, inste a los legisladores nacionales por Córdoba a respaldar el reclamo de las universidades y a acompañar con su voto la insistencia frente al veto presidencial".

Crítica del PJ

Por otro lado, el jefe de la bancada oficialista y candidato a diputado nacional pro Provincias Unidas, Miguel Siciliano cuestionó en duros términos el mensaje emitido anoche a través de cadena nacional por el presidente Javier Milei.

"Volvió a hablar del año próximo, cuando la gente todavía tiene que atravesar este año y la plata no le alcanza", resumió sobre los anuncios respecto al presupuesto 2026 que realizó el mandatario.

"Esperábamos que nos dijera qué va a hacer este año con los jubilados, las personas con discapacidad, las universidades y con la gente que no llega a fin de mes. Sin embargo, sigue vetando todo. Es evidente que no tiene voluntad de resolver los problemas que estamos sufriendo hoy” subrayó el peronista cordobés.

"Hubiese sido muy importante escuchar que aceptará las propuestas del Congreso de la Nación para atender las necesidades de estos sectores", advirtió Siciliano, y remarcó que “nadie puede opinar sobre las partidas presupuestarias que mencionó sin ver el presupuesto”.