Franco 'Mudo' Vázquez: "Hicimos un partido malo"

Belgrano dejó su invicto en el torneo tras caer 3-1 frente a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El único grito celeste llegó en el segundo tiempo, cuando Franco Vázquez sacó un disparo potente desde afuera del área para achicar la diferencia. Fue un golazo, que solo sirvió para decorar el resultado.

Tras el cotejo, el 'Mudo' reconoció en zona mixta que el equipo no respondió como esperaba. Señaló que el arranque fue flojo y que el rival capitalizó su primera oportunidad. "Hicimos un partido malo, fuimos imprecisos y pasivos. Ahora hay que descansar y pensar en lo que viene, que son partidos muy imortantes", declaró el talentoso jugador.

En relación con su tanto (convertido a los 22 minutos del complemento), Vázquez fue autocrítico: sostuvo que su actuación no fue la mejor más allá del gol y lamentó que no haya servido para cambiar la historia. "Hoy quizá no tuve un buen partido más allá del gol, pero siempre es lindo convertir con esta camiseta. Lástima que no sirvió de nada", expresó.

Además, explicó por qué no ejecutó el penal que el arquero Hernán Galíndez terminó conteniendo. “Me dijo (Passerini) que quería patearlo él. Para un delantero es importante, por eso lo dejé”, dijo.

Claramente estaba molesto con la derrota, donde el equipo perdió el invicto. Luego del partido, el volante compartió un mensaje en sus redes sociales con una imagen de su llegada al Ducó y una frase vinculada a la resiliencia: “Caer y levantarse siempre”. La publicación estuvo acompañada por el tema “La Fuerza del Corazón”, de La Barra.

Cabe destacar que Vázquez alcanzó los 110 partidos con Belgrano en la máxima categoría, ubicándose entre los 30 futbolistas formados en el club con mayor cantidad de presencias.

Por último, el cruce ante Sarmiento de Junín, que debía disputarse en Alberdi por la novena fecha, fue postergado a raíz del paro decretado por la AFA, por lo que todavía no está confirmada la nueva programación del encuentro.

