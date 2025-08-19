Gimnasia Rítmica: Córdoba representa a Argentina en el Mundial de Río de Janeiro

El Parque Olímpico de Río de Janeiro será el escenario del Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica 2025, donde Argentina estará representada por cinco deportistas del Club Municipalidad de Córdoba, un auténtico semillero de talentos de esta disciplina desde hace muchos años.

Agostina Vargas Re participará de la competencia individual, mientras que Lara Agostina Aimeri Vicentin, Lucía Belén González Negri, Pilar Cattáneo, Lucía Arrascaeta y Camila Schaffer lo harán en la modalidad conjunto, presentando las rutinas de cinco cintas y de mixto aro-pelota.

La delegación nacional, íntegramente compuesta por representantes de la entidad que tiene sus instalaciones en el barrio Alta Córdoba, se completa con Vanina Lorefice y Lisette Martínez, las respectivas entrenadoras.

Agostina Vargas (individual); Lara Aimeri, Lucía Arrascaeta, Pilar Cattáneo, Lucía González y Camila Schaffer (grupo), son las seis integrantes del seleccionado en el Mundial de Río de Janeiro.

La 41° edición del Mundial, que por primera vez se llevará a cabo en Sudamérica, se disputará entre el 20 y el 24 de agosto, y reunirá a alrededor de 320 gimnastas de 76 países. Será el primero del nuevo ciclo olímpico, que culminará con la realización de los juegos de Los Ángeles 2028.

DE ALTA CÓRDOBA A RÍO DE JANEIRO. Las seis gimnasta del Club Municipalidad de Córdoba que viajaron a Brasil para participar de la 41° edición del Mundial. /// PRENSA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Entre sus grandes atracciones, el certamen de Río de Janeiro contará con las participaciones de la actual campeona olímpica y mundial, la alemana Darja Varfolomeev; la italiana Sofía Raffaeli, medallista de bronce en París 2024 y ganadora de la presea de plata en el Mundial 2023; y la búlgara Boryana Kaleyn, plata en los JJ.OO. que se celebraron el año pasado en la capital francesa. Las brasileñas Bárbara Domingos y Geovanna Santos se destacan entre las gimnastas latinas.

El equipo argentino de gimnasia rítmica viene de cumplir destacadas actuaciones en los Panamericanos de Guatemala 2024 y de Asunción 2025.

Otra cordobesa, Celeste D’Arcángelo, fue la representante de nuestro país en la anterior cita mundialista, que se desarrolló en la ciudad española de Valencia dos años atrás.

Aprobado por la Federación Internacional de Gimnasia en abril de 2024, y vigente desde enero de este año, el nuevo Código de Puntuación, que introdujo cambios importantes con el propósito de buscar un equilibrio entre la técnica y la expresión artística, ya se ha estrenado en competiciones continentales, pero en Río de Janeiro tendrá su primer examen a nivel ecuménico.

Las incidencias del Mundial de Gimnasia Rítmica Río 2025 se podrán seguir en vivo a través de la transmisión oficial de la Federación Internacional de Gimnasia, FIG TV (se requiere suscripción).

LA GRAN ATRACCIÓN. El certamen de Río de Janeiro contará con la participación de la actual campeona olímpica y mundial, la alemana Darja Varfolomeev. /// CEDOC PERFIL

CALENDARIO DEL TORNEO