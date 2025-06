Gobernar, gestionar y ganar: la Triple ‘G’ de Diego Cocca

Diego Cocca pateó el tablero. A mitad de camino entre la pretemporada y el reinicio de la competencia, el DT de Talleres habló sin filtros del presente del equipo de barrio Jardín. “Estamos tratando de generar un vestuario en el que se contagien ganas y hambre. Lo que encontramos es lo contrario. Del amistoso con San Martín de San Juan no esperaba otro resultado”, afirmó el martes pasado, luego de los tres ensayos ante los cuyanos (empates 0-0 de ‘titulares’ y ‘alternativos’ y derrota 0-1 de juveniles) en su primer contacto con la prensa post-presentación oficial.

Las primeras palabras de Cocca confirmaron lo que era un secreto a voces durante el ciclotímico primer semestre de 2025, donde la ‘T’ experimentó la gloria de levantar la Supercopa Internacional y transitó con pena el Torneo Apertura, la Copa Argentina y la Copa Libertadores de América. Está claro que el primer desafío del entrenador será reparar un camarín enrarecido, más allá de la desmentida de Guido Herrera y Nahuel Bustos en el cierre del primer semestre. “No hay nada extrafutbolístico. Sólo nos queda pedir disculpas. La seguiremos peleando”, dijeron los capitanes.

LÍDERES SE BUSCAN. Es incierto el futuro de Guido Herrera y Nahuel Bustos, los principales referentes del plantel en el semestre anterior. /// CEDOC PERFIL

“Los que yo vea que se sientan cómodos y convencidos, van a seguir; los que no, afuera”, señaló Cocca respecto a la base del plantel que tendrá objetivo excluyente el Torneo Clausura, donde Talleres competirá con el orden de prioridades que estableció Andrés Fassi, el presidente del club: “Sumar para evitar el descenso, tratar de entrar entre los ocho mejores y después ver si nos alcanza para ingresar a la Copa Sudamericana”.

En la Tabla Anual 2025, el Albiazul ocupa el penúltimo lugar, con 13 puntos, pero estaría perdiendo la categoría porque debajo tiene a San Martín de San Juan, que también es colista en la grilla de los promedios, el camino paralelo que conduce al indeseado destino de Primera Nacional.

Respecto a la posibilidad de acceder a alguna competencia de la Conmebol, el elenco que en el primer tramo del año condujeron sucesivamente Alexander Medina, Pablo Guiñazú y Mariano Levisman se ubica 14 unidades por debajo de San Lorenzo (27), el equipo que actualmente se ubica en la línea de corte de clasificación.

Sobre el tema refuerzos, Cocca expresó: “Buscamos calidad y compromiso. Jugadores que vengan con las ganas que nosotros queremos, y que también aporten liderazgo y contagien al resto”. Otro mensaje puertas adentro. “En cuanto a los puestos, estamos convencidos de traer marcadores centrales, delanteros y posiblemente un lateral izquierdo”, puntualizó. Por el momento, los retornados Sequeira y Angulo son las únicas caras nuevas.

PEGÓ LA VUELTA. El colombiano Luis Miguel Angulo retornó a Talleres después de jugar a préstamo en Central Córdoba de Santiago del Estero, y está siendo evaluado por Diego Cocca. /// PRENSA TALLERES

Modelo para armar

Gestionar adecuadamente los recursos para rearmar una propuesta colectiva es otro de los retos que asume por estas horas el cuerpo técnico de Talleres. De los partidos ante Central Córdoba de Santiago del Estero que se disputaron ayer en el CARD (igualdad 2-2 del primer equipo y derrota 1-3 de la segunda alineación) y las pruebas de los próximos días en Buenos Aires, frente a Argentinos Juniors y Sarmiento, surgirán las certezas que Cocca precisa con miras al debut del segundo fin de semana de julio, que será frente a San Lorenzo en el Estadio Kempes.

“La idea es empezar a aportar situaciones tácticas, para ver si los jugadores las pueden resolver y qué voluntad tienen de hacerlo, ya que quiero un equipo dinámico, fuerte y ganador”, afirmó el DT entre desafiante y arrogante, dos tonos que suelen generar resistencias detrás de bambalinas. “En el viaje a Buenos Aires aprovecharemos muchísimo el tiempo para conocernos bien y terminar de dejar las cosas bien claras”, subrayó.

¿Herrera o Burrai? Quién ocupará el arco no es el único interrogante en el Talleres de Cocca. Entre Benavídez, que tiene un pie afuera, y los prescindibles Cardona, Rodríguez y Riveros, ya hay una defensa menos. De los del medio, Marcos Portillo quedó fuera de juego, Ortegoza y Galarza Fonda están siendo ofrecidos y aún no se sabe a ciencia cierta qué pasará con el colombiano Portilla, Botta o el mismo ‘Bebelo’ Reynoso, la última apuesta fuerte de la gestión Fassi. Adelante, Palacios ya no está, Tarragona se fue, Depietri podría emigrar si aparece una oferta apetecible y no se descarta que tome sentido inverso el remanido slogan ‘Volvió Nahuel’.

Cocca llegó a Talleres con un palmarés de casi 600 partidos como entrenador y la ´chapa’ de campeón con Racing Club (2014) y Atlas de México (2021 y 2022), pero también con la necesidad de reverdecer laureles tras sus recientes breves gestiones en la Selección de México (7 partidos; 3 triunfos, 3 empates y 1 derrota) y Real Valladolid de España (8 encuentros; 1 victoria y 7 traspiés), que terminaron en sendos despidos.

LUIS CUBILLA. El fallecido DT uruguayo mantuvo una tensa relación con sus dirigidos cuando dirigió a Talleres en el Torneo Clausura 2003. /// CEDOC PERFIL

El antecedente Cubilla

Luis Cubilla fue un destacado delantero uruguayo que en las décadas del ’60 y del ‘70 brilló en Peñarol y Nacional de Montevideo y también en River Plate, obtuvo tres Copa Libertadores, una Copa Interamericana y dos Copa Intercontinental y jugó tres Mundiales con la selección de su país.

Como entrenador también cosechó éxitos: nueve campeonatos nacionales y siete títulos internacionales con Olimpia de Paraguay, y una vuelta olímpica con Peñarol. En Argentina dirigió a Newell´s, River, Racing y Talleres, donde permaneció dos meses y tres días, con ocho partidos dirigidos (dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas) en el Clausura 2003.

En su breve estadía en Córdoba, “El Negro” no lució muy compenetrado de la realidad del fútbol argentino (“¡Es bueno el ‘10’ de River!”, dijo sobre Andrés D´Alessandro, luego de un l-3 ante el Millonario, en el Estadio Kempes) y mantuvo una relación tensa con sus dirigidos (“Hacen cosas de jugadores semiprofesionales”, se despachó tras la primera práctica).

“Cubilla es un técnico con un currículum bárbaro, nadie va a descubrir lo que ganó, lo que jugó, pero tal vez chocaba mucho con los jugadores por el trato, por la forma de expresarse”, declaró el arquero Luis Islas, integrante de aquel plantel albiazul, cuando se conoció la desvinculación del charrúa.