“Habrá una buena relación entre Nación y Provincia; de lo contrario nosotros tenderemos los puentes”

por Gabriel Silva

El mediodía del viernes encuentra a Pablo Chacón, el líder de Agec y candidato a diputado nacional en la lista del Frente de Todos, de recorrida por el departamento San Alberto en el valle de Traslasierra. Su rol de integrante del tercer casillero de la boleta lo obliga a acentuar los viajes por la provincia con el objetivo de alcanzar el escaño en la Cámara baja del Congreso.

“Vamos a hacer una elección superior a la de agosto, por lo tanto creemos que vamos a superar las expectativas que había y resta esperar el 27 para confirmar lo que uno percibe”, dice Chacón en el comienzo del diálogo con PERFIL CORDOBA.

- ¿Vuelve Alberto Fernández antes de las elecciones?

- Es factible que Alberto vuelva antes de las elecciones, pero eso se va a determinar después del acto en La Pampa el jueves. Ahí se va a confirmar si viene o no a Córdoba. El de La Pampa será un acto importante y veremos cómo acomodamos la fecha para que venga.

- El corrimiento de Cristina Kirchner, tanto de la fórmula como de la campaña en el caso de Córdoba, ¿es uno de los aciertos del espacio?

- Cristina estuvo trabajando en los lugares que hacía falta como en provincia de Buenos Aires. Nadie pensaba semejante elección allá y eso estuvo relacionado con la presencia de ella, que además recorrió otros distritos por la presentación de su libro. Así que para nada creo que se haya corrido de ninguna campaña. Está en la medida que los tiempos se lo permiten y dónde puede. Todos estamos comprometidos con la campaña y Cristina también.

- Es cercano a Sergio Massa, ¿qué rol cree que tendrá en un eventual gobierno de Alberto Fernández?

- Si soy electo, seré legislador del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Sergio será una pieza fundamental en un próximo gobierno. Acá se unieron factores tratando de que el PJ se junte, como también lo hizo el sindicalismo con la CGT y la CTA. En diciembre tenemos que poner en marcha a la Argentina y eso no lo puede hacer Alberto solo. Él va a llamar a una gran concertación con trabajadores, partidos políticos, los movimientos sociales. Todos detrás de Fernández.

- ¿Cree que en Córdoba se puede dar la unidad sindical que se pregona a nivel nacional?

- Estamos trabajando con el Movimiento de los Trabajadores junto a la CGT Rodríguez Peña y en noviembre tenemos elección de renovación de autoridades. Allí veremos cómo se incorporan gremios de la CTA que ya lo plantearon y estamos en conversaciones así que es factible.

- ¿Cambió su relación con (Juan) Schiaretti a partir de su decisión de integrar la boleta del Frente de Todos?

- Creo que no. El gobernador presentó su lista y no cambió en nada nuestra relación. Me crucé en el hotel cuando vino Alberto y nos saludamos afectuosamente los dos. Fue un buen cruce, los dos somos peronistas; él con la categoría que tiene de gobernador y líder natural del PJ en córdoba.

- ¿Considera que habrá una buena relación entre Alberto F. y Schiaretti si el Frente de Todos es gobierno?

- Tendrán una buena relación Nación y Provincia; y si no es así, vamos a tender los puentes para que esto sea posible.

- ¿Qué Argentina deja este mandato de (Mauricio) Macri?

- Una Argentina devastada, con una deuda impresionante que Alberto ya dijo que hay que pagar. No la tomamos nosotros, pero hay una continuidad jurídica. Claro que antes de eso, para cumplir con nuestras obligaciones, Argentina tiene que crecer porque hoy no se puede pagar ni el colectivo en nuestro país.