Hacemos Unidos por Córdoba rechazó el juicio político a Milei y pidió investigar "hasta las últimas consecuencias"

Luego de que estallara la polémica por la promoción que realizó Javier Milei de una presunta estafa con la meme coin $Libra, el oficialismo de Córdoba se expresó a través de Miguel Siciliano. El legislador de Hacemos Unidos por Córdoba (HxC) publicó un mensaje en cuenta de X en el que expresó la preocupación de su bloque por los hechos trascendidos, resaltando "la afectación de la confianza en nuestro país" por la trascendencia mundial de la noticia.

Sin embargo, a diferencia de sectores de la oposición, especialmente del kirchnerismo, rechazó la idea de elevar las acciones del presidente a un juicio político. "Somos un partido republicano que siempre defiende las instituciones, la libertad de prensa, la iniciativa privada y el rol del estado y no somos destituyentes, ya que siempre respetamos la voluntad popular", escribió.

El “criptogate” sacude a Milei en las redes y por ahora no tiene techo

Siciliano consideró apresuradas las acciones con intención de destituir al presidente, priorizando la necesidad de una investigación correspondiente para aclarar lo sucedido "hasta las últimas consecuencias, para que sepamos la responsabilidad que cada quien pueda tener en este tema".

Debido a la falta de pruebas sobre la vinculación de Milei con el proyecto de la criptomoneda, sumado a la actitud negatoria del Gobierno Nacional sobre no estar "interiorizado en los pormenores del proyecto", el jefe de bloque oficialista subrayó que un juicio político no podría llevarse adelante "hasta que no se comprueben irregularidades".

Los supuestos "compromisos" de Milei con $Libra

Luego de que Milei borrara su publicación de apoyo a $Libra por presunto desconocimiento, uno de los lanzadores del token criticó al presidente por incumplir "garantías previas". Se trata de Hayden Davis, asesor del lanzamiento del Libra Token, quien explicó respecto a la participación del presidente que "sus asociados habían asegurado su apoyo público en el lanzamiento y me garantizaron que su respaldo continuaría durante todo el proceso".

"A pesar de compromisos previos, Milei y su equipo revirtieron inesperadamente su posición, retirando su apoyo y eliminando todas las publicaciones en redes sociales que lo respaldaban. Esta decisión abrupta se tomó sin previo aviso y contradijo directamente las garantías previas", detalló Davis en un comunicado.

Malamud: "Tener un presidente estafador o incompetente es malo en la misma proporción"

Además, el asesor negó cualquier responsabilidad por parte de Julián Peh, fundador de la desarrolladora del token KIP Network, debido a que desde el gobierno habrían dirigido la responsabilidad hacia el hombre con quien Milei se reunió en octubre de 2024, durante la conferencia del Tech Forum LATAM. "Solo puedo asumir que los asociados de Milei intentaron desviar la culpa hacia Julian para protegerse de la rendición de cuentas", sentenció.

Milei junto a Julián Peh en Octubre del 2024, durante el Tech Forum LATAM

Davis consideró que una de las razones de la caída abrupta del valor de $Libra sería por la retirada de Milei: "Cuando Milei y su equipo eliminaron sus publicaciones, los inversores que habían comprado el token confiando en su respaldo se sintieron traicionados. Esto provocó una ola de ventas masivas, lo que exacerbó aún más la situación. La repentina pérdida de confianza tuvo un impacto catastrófico en la estabilidad del mercado del token".