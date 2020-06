"Hay que darle lugar a la angustia para evitar sintomatologías orgánicas"

Desde que el mundo entró en pausa, algo en nuestro interior empezó a movilizarse. Frente a una nueva realidad que nos sacó de los lugares de concurrencia habituales, sensaciones de estrés, temor, inquietud e inseguridad se activaron dentro de nosotros, consciente o inconscientemente.

Actividades que se repartían en distintos espacios se consolidaron en un solo sitio: estudiar en el colegio, trabajar en la oficina, ejercitarnos en el gimnasio o ver películas en el cine empezaron a ser realizadas en un mismo espacio físico. Y con todos los integrantes de la familia en ese lugar.

Estas nuevas condiciones de funcionamiento conllevan a movilizaciones internas que, si no son atendidas, pueden derivar en algún tipo de enfermedad orgánica.

Así lo explica la licenciada en psicología Cecilia Petit (MP 2238), quien advierte sobre la angustia que provoca acomodarse a una nueva cotidianeidad. “Estar con uno mismo, con sus parejas, con sus hijos las 24 horas, más allá de que sean buenas o malas esas relaciones, implica otra dinámica de funcionamiento. Sin contar la incertidumbre que genera pensar que vamos hacia la normalidad y de repente en algunos lugares se retrocede; eso nos genera un gran interrogante”, señala la especialista.

En efecto, si bien hay personas con predisposición a enfrentar los hechos, hay quienes no pueden tramitar las situaciones críticas y es ahí cuando se producen las crisis orgánicas. “Cuando no podemos expresar en palabras y compartir lo que tenemos que vivir, es muy factible que esas sensaciones se terminen jugando en el cuerpo; entonces las personas empiezan con sintomatologías orgánicas”, explica la docente de la UCC.

Ataques de pánico, síntomas gástricos y afecciones cardíacas son algunos de los problemas que empiezan a aparecer. “Hay que darle lugar a la angustia, porque todo se modificó; y hay personas que no se permiten ese sentir, que implica además un duelo en el sentido de que hay algo que cambió abruptamente y hay que reacomodarse. Eso implica un trabajo psíquico porque de lo contrario, uno se rigidiza y eso va parar al cuerpo”, detalla.

Sucede que cuando uno no puede simbolizar algo, el que responde es el organismo. “Yo no me animo a hacer un pronóstico de cuáles serán los efectos psicológicos de esto. Habrá que ver cómo lo vamos elaborando como sociedad también. Además, creo que volver a la normalidad nos va a costar, porque no sabemos a qué vamos a volver”.

Adolescentes, entre el cansancio y la depresión. Para la docente de la UNC y de la UCC, Griselda Cardozo (MP 1483), hay un cansancio generalizado en los chicos frente a la virtualización del sistema educativo con su exceso de tareas y fechas de entrega, que no se compara con las clases presenciales.

“Tomé una pequeña encuesta hace un mes, en la cuarentena más dura, para ver sintomatologías depresivas y salieron datos interesantes de cómo se sentían ellos en esos Uno de los datos es que se incrementaron los síntomas vinculados a la depresión” (NdelE: la encuesta se elaboró sobre 155 adolescentes escolarizados de toda la provincia, de entre 12 y 18 años, con una media de 17 años).

Por otro lado, la investigadora plantea ciertos riesgos a la hora de vivir en la virtualidad, que tienen que ver con el desarrollo de las habilidades sociales. “El cara a cara debe ejercitarse. Eso lo brinda el espacio de la escuela, del club, del boliche. Y de pronto nada de eso está. Ahora hay quienes arman previas virtuales, ven películas en grupo o juegan en línea. Han encontrado distintos modos que son muy positivos, pero en algunos casos afecta negativamente porque fortalece el encierro en una vida mucho más retraída”, explica.

Cardozo advierte también sobre el problema que ocasiona el cambio en los horarios: “Los docentes eligen dar clases a partir del mediodía, porque a la mañana no tienen alumnos. Los chicos han cambiado el día por la noche y eso va a ser un problema cuando tengan que volver a sus rutinas. Además, el encierro y la hiperconexión los afecta en la concentración, la atención y la memoria. Ellos mismos dicen que les cuesta mucho leer un texto o concentrarse en un ejercicio”, finaliza.



Líneas de atención de ayuda psicoemocional

Mientras en Buenos Aires diputados de la UCR presentaron un proyecto para la creación de una línea telefónica destinada a brindar apoyo psicoemocional en todo el país, en Córdoba, a través del COE, la Secretaría de Salud Mental implementó una línea de atención telefónica gratuita a cargo de un equipo de profesionales de salud mental, que atiende consultas de toda la provincia, de lunes a lunes, de 8 a 20.

Es a través del 0800-122-1444 (opción 6) y tiene por objetivo acompañar crisis y desórdenes individuales -para personas de todas las edades- que puedan surgir durante la pandemia.

En tanto, el Cepram (Centro de Promoción del Adulto Mayor) cuenta con un número de WhatsApp para el Servicio de Acompañamiento Telefónico a Mayores (ATM). Las llamadas se hacen al (351) 7-863012 y si bien la iniciativa comenzó en 2003, ahora los voluntarios -también personas mayores capacitadas y coordinadas por un equipo de psicólogos pueden seguir acompañando desde sus casas, sin necesidad de ir a las cabinas ubicadas en el Centro.