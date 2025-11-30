Histórico: Estudiantes de Río Cuarto ascendió a Primera división. Histórico: la provincia de Córdoba tendrá a cuatro representantes en la elite del fútbol argentino.

El ‘León’ rugió en el sur del país y contra todo pronóstico, logró un resultado increíble. Los dirigidos por Iván Delfino empataron 1-1 ante Deportivo Madryn e hicieron valer el 2-0 en la ida.

Morales hizo el gol del ascenso y quedará en los libros de historia, pero para que este resultado sea tal, hay que aplaudir el partidzo que hicieron Gonzalo Maffini y el ‘Colo’ Cabrera. Impresionante partido para conseguir un ascenso histórico.