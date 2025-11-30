Perfil
CóRDOBA

Histórico: Estudiantes de Río Cuarto ascendió a Primera división

Córdoba tendrá a cuatro clubes en la élite del fútbol argentino. El 'León' empató ante Deportivo Madryn 1-1 e hizo valer el triunfo en la ida conseguido en el 'Imperio'

Estudiantes de Rio Cuarto
Ascenso histórico del 'León' | .
Marcos Villalobo

El 'León' rugió en el sur del país y contra todo pronóstico, logró un resultado increíble. Los dirigidos por Iván Delfino empataron 1-1 ante Deportivo Madryn e hicieron valer el 2-0 en la ida.

El ‘León’ rugió en el sur del país y contra todo pronóstico, logró un resultado increíble. Los dirigidos por Iván Delfino empataron 1-1 ante Deportivo Madryn e hicieron valer el 2-0 en la ida.

Morales hizo el gol del ascenso y quedará en los libros de historia, pero para que este resultado sea tal, hay que aplaudir el partidzo que hicieron Gonzalo Maffini y el ‘Colo’ Cabrera. Impresionante partido para conseguir un ascenso histórico.

