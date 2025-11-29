Una despedida inesperada en Belgrano

Franco Jara llegó en enero de 2023 a Belgrano. En el lomo traía un curriculum de prestigio. Pero también trajo goles, historias a medio cerrar y un sueño: despedirse en el Gigante. Caminó las calles de Alberdi como si fueran un refugio, donde escuchó aplausos que parecían promesas y sintió que el tiempo le guiñaba un ojo.

Se ganó el cariño del fanático del ‘Pirata’ por su entrega. Demostraba en acción eso que decía con las palabras: era un jugador-hincha y amaba a Belgrano. Entrenó sin medir el cansancio. Se entregó al vestuario como se entregan los que saben que el final también puede ser una fiesta. Cada partido fue un pacto, tuvo juegos recordados y golazos inolvidables. Cada grito en la popular, una caricia. Él creyó que alcanzaba con eso. Con la entrega. Con la memoria de sus conquistas. Con la ilusión de cerrar el círculo donde late la fe celeste. Pero el fútbol es un territorio que a veces niega lo evidente.

Por eso la bronca que Jara expuso en estos días. “Vine a Belgrano por amor, y duele irme sin que me miren a los ojos, con el respeto que me merezco”, manifestó en redes sociales el atacante oriundo de Villa Nueva.

La decisión vino por otro lado: de un lugar que parece que ignora afectos, silencios y nombres. Por eso, el anuncio le cayó como un trueno entre las hojas. Franco Jara no tendrá su despedida soñada. “Soñé despedirme en Alberdi, con mi familia, con ustedes. Hoy sé que el Gigante seguirá siendo mi casa, porque ahí es donde soy querido… No sé actuar de otra manera que con la verdad. Podrán sacar al jugador, pero al hincha jamás”, escribió en su cuenta personal.

La noticia rompió planes, agitó pasiones, dejó un eco difícil de apagar. Jara quedó parado entre la gratitud y la duda, sin entender porqué el adiós llegaba antes de tiempo.

Vale recordar, también, por si la memoria falla, que a fines del año pasado, el atacante de 37 años recibió una tentadora propuesta de River. “No habló conmigo (Gallardo, DT ‘millonario’), habló con mi representante”, supo confesar el futbolista luego de romperla en un partido ante Estudiantes de La Plata en el Gigante.

En ese entonces a Jara se le terminaba el contrato, pero lo renovó por un año más. Un acuerdo que concluye el próximo mes. No solo fue el club de Núñez, sino que hubo otros equipos interesados. “Mi cabeza siempre estuvo acá. Yo estoy feliz, mi familia está feliz y hay cosas que no se compran con placeres. Estoy contento de seguir en Belgrano”, sentenció en ese momento Jara.

Se quedó, su sueño de despedirse con el Celeste estaba intacto; siguió marcando goles importantes, pero su despedida no pudo ser dentro de la cancha en los últimos partidos, debido a una lesión.

El comunicado de Jara en redes sociales (ver aparte) pegó fuerte entre los hinchas de Belgrano, que desde hace varias horas no paran de expresarle su mensaje de apoyo, mientras que muchos atacan a la dirigencia del club de Alberdi por este desenlace.

Es que no es el primero que vive algo similar en Belgrano. Al caso de Jara se lo puede asociar al de Mario Bolatti, Matías Suárez o Pablo Chavarría, que volvieron al club de sus amores para cerrar sus carreras con el cariño de su gente y se terminaron yendo sin bombos ni platillos a tirar sus últimos pases con otra camiseta.

La despedida de Jara

Queridos Piratas: El viernes recibí una noticia del entrenador que no iban a contar conmigo para la próxima temporada. Me fui del entrenamiento sin saber que ese sería mi último día. Fueron días de bronca, tristeza y preguntas sin respuesta. Quiero aclarar que nunca hubo una propuesta económica, nunca hubo un llamado, nada, ni del presidente, directivos, de nadie. Vine a Belgrano por amor, y duele irme sin que me miren a los ojos con el respeto que me merezco.

Si había alguien que quería quedarse era yo. Pero el fútbol, a veces, es injusto. Entendí que aunque lo dejes todo, no siempre alcanza. Y también entendí algo más profundo: Belgrano no es la dirigencia ni el presidente, Belgrano es su gente. Ustedes: los hinchas, mis compañeros, cada pirata que me abrazó con su cariño. A ustedes me debo. Por ustedes dejé el alma.

Belgrano me regaló los momentos más hermosos de mi carrera. Vine para retirarme acá… pero la vida te cambia los planes de un hondazo. Y aunque pensé en colgar los botines, no puedo irme así. Me lo debo. Todavía tengo fuego.

Jugué 87 partidos e hice 29 goles con esta camiseta que amo. Nunca me guardé nada. Donde hay amor, no hay sacrificio. Y mi corazón es celeste para siempre. Perdón si alguna vez esperaron más de mí. De verdad, lo di todo.

Soñé despedirme en Alberdi, con mi familia, con ustedes. Hoy sé que el Gigante seguirá siendo mi casa, porque ahí es donde soy querido. Gracias a todos los que me bancaron y me hicieron sentir parte de algo enorme.

No sé actuar de otra manera que con la verdad. Podrán sacar al jugador… pero al hincha jamás.

Gracias, Piratas.

Franco Jara.

La carrera de Jara

* Oriundo de Villa Nueva, Córdoba, dio sus primeros pasos en los clubes América, Alem y Asociación Española.

* Hizo inferiores de Arsenal de Sarandí.

* Debutó en Primera división el 23 de mayo de 2008.

* Dos años después fue vendido a Benfica de Portugal.

* En su debut en el club luso marcó un gol.

* Tras una temporada en Portugal, fue cedido a préstamo a Granada de España. Su paso es recordado por el gol que le hizo al Real Madrid.

* En julio de 2012 regresa a Argentina a jugar en San Lorenzo. No fue su mejor versión.

* En agosto de 2013 fue a Estudiantes de La Plata. Jugó 24 partidos, convirtió 4 goles, uno de ellos en un clásico ante Gimnasia.

* En el 2015 emigró nuevamente. Esta vez a México. Jugó 5 temporadas en Pachuca. La rompió y se convirtió en el máximo goleador de la historia del club.

* En 2020 se va a la MLS de Estados Unidos, a jugar en FC Dallas.

* En enero de 2023 regresó al país, con el sueño de retirarse en Belgrano. El año pasado fue el goleador del torneo con 13 goles en 21 partidos. En total, con la casaca del 'Pirata' jugó 87 partidos y marcó 29 goles.