El 'Loco' Carranza anunció su retiro: "llegó ese 'maldito momento'"

Jorge Carranza, de los mejores arqueros de la historia reciente de Instituto. Un tipo apasionado, que poco tenia de loco, aunque todos lo llamaban 'Loco'. Un referente, de los que iba de frente y se bancaba las paradas difíciles con hildaguía. Que supo levantarse de diversas situaciones y que quedará en la historia por sus dos ascensos con el club de sus amores (2004 y 2022). Ese mismo, acaba de anunciar que retira del fútbol profesional.

A pocos días de una actuación clave para que Aldosivi de Mar del Plata mantenga la categoría, el arquero cordobés contó su desición.

A través de un emotivo posteo en redes, el jugador surgido de La Agustina explicó que “llegó ese maldito momento” de despedirse, “feliz y orgulloso de la carrera” construida.

AFA en la mira: entre polémicas y el miedo de todos a hablar

En el texto, que acompañó con una foto con su hijo Tomás y ya cosechó cientos de mensajes, Carranza realizó un punteo de agradecimientos.

Arrancó por Instituto, su “gran amor en este plano”. “Gracias por formarme; hiciste de mí un luchador que sobrevivió veintitantos años en un juego de talentosos”, subrayó. Luego, agradeció a “cada una de las personas que se cruzaron en este camino, a cada club que confió en él, a todos sus compañeros, a los cuerpos técnicos, dirigentes, a los periodistas y, sobre todo, a las hinchadas.