Imputaron a Damián Córdoba por presunto incumplimiento de la cuota alimentaria de su hija

El cantante de cuarteto Damián Córdoba fue imputado por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar en una causa vinculada con el pago de la cuota alimentaria de su hija de 14 años. La medida fue dispuesta el pasado 16 de septiembre por el fiscal de Instrucción Juan Pablo Klinger, luego de una investigación iniciada a partir de una denuncia.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía, la causa avanzó tras la incorporación de distintos elementos de prueba que buscaban determinar si existió el incumplimiento denunciado.

"A raíz de la denuncia radicada en la fiscalía de Instrucción a mi cargo, nos abocamos a reunir los elementos probatorios que permitieran comprobar los hechos allí noticiados", explicó Klinger.

El fiscal precisó que durante la investigación se sumaron testimonios, informes de organismos públicos y privados, movimientos de cuentas bancarias y otras medidas de prueba.

"Así se incorporaron testimonios, informes de bases de datos públicos y privados, movimientos de cuentas bancarias y se practicaron una serie de averiguaciones, elementos que nos llevaron a tomar la decisión de imputar a Jacinto Damián Córdoba como supuesto autor del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar en perjuicio de su hija menor de edad", sostuvo.

Lo notificaron durante un baile

Uno de los aspectos llamativos de la causa fue la forma en que se concretó la notificación judicial.

Según trascendió, la Fiscalía no había logrado ubicar un domicilio legal del artista para hacer efectiva la imputación. Ante esa situación, consultó su cronograma de presentaciones y dispuso que personal judicial se presentara en el club Atenas, donde Córdoba tenía previsto actuar el domingo pasado.

Fue allí donde el músico recibió formalmente la notificación de la imputación.

La respuesta de la defensa

Tras conocerse la decisión judicial, el abogado del cantante afirmó que Córdoba realizó un aporte de 10 millones de pesos destinado a cancelar la deuda alimentaria reclamada.

Además, indicó que su representado cumplirá con la cuota mensual fijada judicialmente, cuyo monto asciende a un millón de pesos.

La controversia por la cuota alimentaria comenzó en el fuero de Familia y posteriormente derivó en una investigación penal.

La imputación implica que el cantante quedó formalmente bajo investigación por los hechos denunciados, aunque no representa una condena ni un pronunciamiento sobre su responsabilidad penal, cuestión que deberá resolverse conforme avance el proceso judicial.