Incendio en el Boletín Oficial: la Provincia informó que "sólo afectó parte de un depósito de resmas de papel en blanco"

El Gobierno de la Provincia de Córdoba informó que el incendio registrado en el depósito del taller gráfico del Boletín Oficial "no afectó ningún tipo de documentación oficial".

Incendio en el Boletín Oficial

El fuego, cuyo origen será materia de investigación judicial, alcanzó "sólo resmas de papel en blanco", ya que el rápido accionar de bomberos evitó la propagación de las llamas en el establecimiento ubicado en calle Santa Rosa al 700 de la ciudad de Córdoba.

Digitalización

Además señaló que el Boletín Oficial se digitalizó en el año 2013, y que desde esa fecha cada ejemplar se publica en el sitio web www.boletinoficial.cba.gov.ar

El comunicado detalló que en el edificio "se conservan duplicados de ejemplares del Boletín Oficial que se publicaron en papel hasta 2013, que no fueron afectados por el fuego y no sufrieron daños".

Mientras que los ejemplares anteriores a 1965 se preservan en el Archivo Histórico de la Provincia, garantizando la conservación integral de la memoria documental.

Así "se confirma que el siniestro no produjo pérdidas de documentación oficial, limitándose el daño a material en blanco", señalaron las fuentes.