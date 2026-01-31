Interna UCR: La “Tercera Vía” marca límites y advierte a De Loredo que el radicalismo “no tiene dueños”

Desde el interior profundo y con un mensaje directo al corazón del poder interno de la UCR cordobesa, referenciado en Rodrigo de Loredo, la denominada “Tercera Vía” radical volvió a marcar un límite: el radicalismo, afirmaron, “no tiene dueños” y debe ordenar su identidad antes de discutir alianzas electorales.

Dirigentes boina blanca de distintos puntos de la provincia acompañaron al intendente Luis Quiroga en una noche festivalera en el Anfiteatro Municipal, que tuvo como cierre el show de Los Tekis. Aunque, detrás del clima de festival, la política ganó centralidad.

Legisladores como Dante Rossi y Sebastián Peralta, y dirigentes del interior como Rodrigo Serna (Villa Carlos Paz), Cristian Canalis (San Francisco) y Yanina Pérez (Cruz del Eje), mantuvieron una reunión de trabajo junto al jefe comunal anfitrión con un diagnóstico común: recuperar el debate interno, la participación y la construcción política desde el territorio, como condición indispensable para fortalecer al radicalismo con tonada.

El mensaje apuntó, sin rodeos, a la conducción partidaria y al esquema de decisiones concentradas que hoy expresa el núcleo de poder representado por De Loredo. “Antes de hablar de acuerdos electorales, el radicalismo tiene que ordenar su casa, discutir qué partido quiere ser y para qué quiere gobernar”, coincidieron en afirmar los dirigentes de la UCR alejados de los polos de la interna.

Desde la Tercera Vía cuestionaron las decisiones unilaterales de “algunos sectores”, la ausencia de instancias orgánicas de debate y la tentación “de copiar modelos ajenos o subordinarse a proyectos que no expresan los valores históricos del radicalismo”. La definición llegó luego de la foto de De Loredo con el gobernador Alfredo Cornejo, para afianzar esa sociedad y hacerle otro guiño a Javier Milei.

En contraposición, este sector radical que tiene como caras visibles a Quiroga y Rossi reivindicaron el armado político desde el territorio, la gestión local y una identidad propia como ejes para reconstruir al partido. El objetivo, insistieron, es que la UCR vuelva a ser “una alternativa real y competitiva, capaz de ofrecer una opción superadora frente a los extremos”.

Interna UCR

El planteo se inscribe en un contexto interno cargado de tensión. En los movimientos más recientes, el titular de la UCR nacional Leonel Chiarella pasó por Córdoba y se animó a abrir el debate en Casa Radical, con el mensaje de unidad de que “los radicales debemos encontrarnos”, pero reavivó –como era de esperarse- una discusión áspera con tonada cordobesa. La interna entre los polos siempre está presente, aunque se busque bajar los decibeles.

“Tenemos siete candidatos a intendente y uno a gobernador, pero todavía no elegimos autoridades partidarias”, lanzó en medio de la acalorada discusión un militante del mestrismo. La referencia apuntó directo contra Marcos Ferrer, quien reconfirmó que en mayo próximo habrá internas para elegir la nueva conducción del Comité Provincia, clave para el armado rumbo a 2027.

En ese tablero, la Tercera Vía busca pararse por fuera de los polos que pugnan en la interna: el espacio que lidera De Loredo, que concentra el poder partidario, y la oposición encabezada por Ramón Mestre, que no le dejará servida en bandeja la candidatura al exdiputado. Con base en el interior y lejos de esa confrontación, este armado intenta construir un espacio propio dentro de la UCR con tonada.

Cabe recordar que, a fines de noviembre pasado, también en Mina Clavero, la Tercera Vía se presentó formalmente con Quiroga como anfitrión y con Rossi y Peralta como caras visibles, mientras que Juan Jure completa el esquema desde el sur provincial. Desde entonces, el espacio busca abrirse paso y ganar volumen político.

Otro dato que marca el pulso puertas adentro del radicalismo es la proliferación de aspirantes a la candidatura a la intendencia capitalina, de cara al 2027. “El Colorado” Rossi ya se lanzó y engrosa el pelotón de boina blancas anotados, donde también aparecen Javier Bee Sellares y Juan Negri. La pelea por la Capital, sumada a la disputa por la conducción partidaria, endurece la interna.

En ese escenario, la Tercera Vía eligió hablar desde el interior y con un mensaje identitario. Sin nombres propios en el centro del discurso, pero con destinatarios claros, el radicalismo cordobés suma una voz que se mete de lleno en la discusión de fondo: qué UCR quiere ser y con quién quiere jugar como aliados en 2027.