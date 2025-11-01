Joaquín Panichelli, el cordobés que revoluciona al fútbol francés

Joaquín Panichelli es el futbolista del momento en Europa. Sus destacadas actuaciones con la camiseta de Racing de Estrasburgo han provocado una auténtica revolución en la Ligue 1 de Francia, donde actualmente es el máximo goleador. “Es como el Alan Shearer argentino. Ya no hay muchos delanteros de ese tipo, que sean tan buenos en el área”, fue el elogio que Liam Rosenior, entrenador del conjunto galo, le dedicó al cordobés.

Además de la comparación con el célebre ex atacante inglés, máximo artillero de la historia de la Premier League, Panichelli también se ganó la atención del seleccionador argentino Lionel Scaloni, quien lo tiene en su radar para completar el plantel que disputará el Mundial 2026. “La Selección siempre es un sueño para el jugador de fútbol, más para el argentino. Es lo máximo que te puede pasar”, destacó en una reciente entrevista el ex Racing de Nueva Italia, Belgrano y Deportivo Atalaya.

PURA EFICACIA. Panichelli encabeza la tabla de goleadores de la Ligue 1 y su nombre empieza a sonar en la Selección y en algunos clubes grandes de Europa. /// CEDOC PERFIL

Panichelli tiene 23 años y un pasado reciente en River Plate, donde sobresalió en la reserva y fue citado dos veces por Marcelo Gallardo para integrar el equipo superior, aunque no llegó a debutar en la primera del Millonario. A principios de 2023 se incorporó al Alavés de España para hacer su primera experiencia en el Viejo Mundo, y luego fue cedido al Club Deportivo Mirandés, que terminaría siendo su trampolín.

Su desempeñó en la temporada 2024/2025 de la Segunda División española (21 goles en 44 partidos) despertó el interés de Racing de Estrasburgo, que pagó 16,5 millones de euros por su ficha. En el club del norte francés, que es propiedad de BlueCo (el mismo grupo inversor que maneja al Chelsea de Inglaterra y administra los destinos de Los Ángeles Lakers en la NBA), Panichelli comparte plantel con el ex Boca Juniors Valentín Barco.

A principios de la temporada 2025/2026, el grupo inversor BlueCo, propietario de Racing de Estrasburgo, pagó 16,5 millones de euros por la ficha de Joaquín Panichelli. El jugador firmó contrato hasta 2030.

En la Ligue 1, donde su equipo ocupa el cuarto puesto en la tabla de posiciones, el jugador de La Docta lleva anotados 10 goles, incluido un doblete en el empate 3-3 ante el PSG, en el Parque de los Príncipes. También suma un tanto en la Conference League, la tercera competición a nivel de clubes europeos: una espectacular media chilena, que fue tapa de los diarios, en el triunfo 1-0 ante Jagiellonia Bialystok, de Polonia.

El ex delantero de Argentino Peñarol y Belgrano Rubén ‘La Pompolla’ Muñoz (1966/1967), y el ex enganche de Talleres Diego Garay (1999/2000) son los otros cordobeses que vistieron la camiseta del Racing francés, que también tuvo en sus filas a los argentinos Carlos Bianchi, Juan Simón y Gonzalo Belloso, el actual presidente de Rosario Central.

LA JOYA DE PANICHELLI. Gran repercusión tuvo el gol de media chilena que le convirtió a Jagiellonia Bialystok, por la Conference League. /// L'EQUIPE

“No me sorprende”'

Jonathan La Rosa, actual director de Metodología de las divisiones inferiores del Club Atlético River Plate, es una figura clave en la carrera de Panichelli. El propio futbolista lo destaca siempre como el formador que le cambió su función en el campo de juego y le permitió convertirse en ‘un 9 de área, con buenos recursos para definir’, como él mismo se describe.

“Fui director técnico de ‘Joaco’ durante un poco más de dos años, primero en la cuarta división y después en la reserva. Él llegó al club como enganche y desde entonces fue rotando posiciones, hasta que en un momento hablamos y acordamos que jugar de delantero era la mejor para él”, recordó La Rosa en diálogo con PERFIL CÓRDOBA.

PALABRA AUTORIZADA. “La evolución de ‘Joaco’ ha sido constante”, dice Jonathan La Rosa, el formador de River que lo convirtió en delantero. /// GENTILEZA JONATHAN LA ROSA

“Hubo situaciones puntuales que advertimos y que nos fueron llevaron a tomar esa decisión, como algunos movimientos que el futbolista mostraba adentro de la cancha o su capacidad para el juego aéreo. Evaluamos todo y entendimos que cerca del área rival sería más funcional, tanto para él como para sus compañeros”, añadió el hombre que supervisa la implementación del ‘ADN River Plate’ en las divisiones formativas de la entidad de Núñez.

“Joaquín es un futbolista muy técnico y con una gran capacidad de entendimiento táctico, lo que le permite sacar ventaja sobre sus rivales”, asegura Jonathan La Rosa, quien fue su entrenador en River.

La Rosa define a Panichelli como “un futbolista muy técnico y con una gran capacidad de entendimiento táctico, lo que le permite sacar ventaja sobre sus rivales”. “En su momento, Marcelo (Gallardo) lo tuvo muy en cuenta, pero después hubo un cambio de estructura general en el club y lamentablemente el jugador se terminó yendo”, comentó el adiestrador.

En referencia al destacado presente del delantero cordobés, el director de Metodología de River Plate, que hizo su carrera como futbolista en varios clubes del ascenso y también tuvo experiencias en Estados Unidos y Suiza, señaló: “No me sorprende, porque desde siempre él estuvo convencido de lo que quería, fue plenamente consciente de sus virtudes y de sus defectos, y todos los días mostró un enorme compromiso personal y colectivo”.

TIEMPOS DE MILLONARIO. Joaquín Panichelli (segundo desde la izquierda entre los sentados) tuvo una destacada actuación en la cuarta división y en la reserva de River Plate. /// GENTILEZA JONATHAN LA ROSA

“Su evolución fue constante y de menor a mayor, tanto en la parte física como en el aspecto técnico. En el Mirandés encontró un lugar donde desarrollar su potencial, y hoy hablamos de un jugador que está completamente maduro, ya instalado en el fútbol de elite”, puntualizó.

“Con ‘Joaco’ pegamos una linda relación en River y estamos siempre en contacto, y todo lo que está viviendo me pone muy feliz; por su esfuerzo, su perfil bajo, sus ganas de mejorar y su resiliencia, ya que tuvo una lesión importante apenas llegó a Alavés. Es un ejemplo de superación para muchos chicos que hoy están jugando en inferiores”, destacó La Rosa.