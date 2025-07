Juan Carlos Maqueda: “Cuando veo la chabacanería con la que se manejan en el Congreso, me da cierta vergüenza”

El constitucionalista Juan Carlos Maqueda cumplió 75 años en diciembre pasado y ese mismo día, el Gobierno lo desplazó de la Corte Suprema de Justicia por su edad. Al retirarse, magistrados, funcionarios y empleados le hicieron un pasillo de honor y lo aplaudieron y le agradecieron su paso de 22 años en ese tribunal,

Perfil Córdoba lo premió como personalidad destacada de la Justicia, pero Maqueda, fiel a sus principios, prefirió hablar de libertad de prensa, otro de los rubros premiados. “No creo que exista una verdadera democracia en un lugar donde no se respeta la libertad de prensa. Porque la libertad de expresión, que es lo que los norteamericanos llaman la primera enmienda, es la primera de las libertades que ellos reconocen, la libertad de expresión puede y debe incomodar al poder concentrado”, señaló el jurista.

“El poder concentrado no puede reaccionar como un matón, no puede reaccionar como un barra brava, no puede reaccionar de la manera que vemos que están reaccionando los líderes en el mundo, inclusive en la República Argentina”, dijo como si fuera una sentencia y puso como ejemplo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como señal de intolerancia.

–La Justicia debiera custodiar este derecho, pero se la ve muy cuestionada y presa de una encerrona, ¿no le parece?

–Yo puedo hablar especialmente de la Corte, que es donde estuve 22 años, porque no hay que llamarse engaño. Cada juez tiene la libertad y la independencia y al mismo tiempo tiene que tener la posibilidad de dictar con libertad sus fallos y yo puedo hablar desde el lugar donde tuve que hacerlo en este tiempo. Creo que la Corte Suprema se ha ganado un reconocimiento que a lo mejor no es explícito ni público, pero claramente no se ha dejado llevar por delante por los poderes concentrados, ya sean los poderes públicos como los poderes privados.

–¿Existe debate político en nuestro país?

–El debate político no existe. Acá lo que estamos observando es que la grieta tradicional que nosotros veíamos hace cuatro años atrás, hoy ya no es la misma grieta. Hoy directamente existe otra nueva grieta, ya que por un lado están las fuerzas del cielo y por otro lado vemos que está una oposición que ha reducido al Partido Justicialista a un partido del conurbano bonaerense. No hay debate, o sea, hay diálogo hacia adentro. O sea, cada uno se escucha a sí mismo.

–Antes de llegar a la Corte Suprema, usted tuvo un dilatado paso por la Legislatura provincial y por el Congreso de la Nación. A partir de esa experiencia, ¿cómo juzga la labor del Poder Legislativo nacional?

–La verdad es que, cuando veo la chabacanería con la que se manejan en el Congreso de la Nación, me da cierta vergüenza. Y es un lugar que no solamente es la cuna de las leyes, sino que es la percepción más cercana que tiene el ciudadano de la democracia. Y realmente hay que cuidarlo mucho a eso. Yo creo que no se lo está cuidando, lamentablemente. Creo que hay una gran disputa verbal por ocupar espacios de exhibicionismo y hay poco de diálogo político, que es lo que permite llegar a consensos. Y sin consensos no se pueden sacar las grandes leyes que el pueblo necesita.

–¿Cuál es su opinión sobre la condena a la expresidenta Cristina Fernández?

–Habló la Corte Suprema de Justicia de la Nación no aceptando el recurso extraordinario y entonces quedó firme la condena de Cristina Fernández, yo no tengo más nada para agregar. Habló la Corte y entonces me parece que lo único que queda es cumplir con la sentencia. Ella o su sector, convirtieron a los días posteriores en un show, ¿no? Bueno, eso es politiquería.