Jurados populares 2026: consultá si fuiste sorteado como integrante para el próximo año

La Justicia de Córdoba informó que 9.324 personas fueron sorteadas para desempeñarse como integrantes de jurados populares durante el año 2026.

Además precisó que “en la página web de la Oficina de Jurados Populares, ya está disponible un buscador de candidatos a jurados”.

Cómo consultar si fuiste sorteado para ser jurado popular

Para consultar dicha nómina se puede ingresar en el enlace https://bit.ly/JuradosPopulares y colocar el número de documento.

En los próximos días, todas las personas sorteadas recibirán una notificación a través de la plataforma Ciudadano Digital (CIDI).

Qué deben hacer los sorteados

“Quienes figuren en ese listado deberán completar un formulario digital al que se accede desde el mismo sitio oficial; ingresando al Portal para la Ciudadanía del Poder Judicial (https://www.justiciacordoba.gob.ar/portalciudadania), con su clave de CIDI; o bien, desde el enlace contenido en el texto de la notificación enviada a esta plataforma”, instruyó la Justicia de Córdoba.

Así “la Oficina de Jurados Populares analizará las respuestas y, tras un proceso de depuración, conformará el padrón definitivo con quienes cumplan con los requisitos que establece la Ley 9.182”.

Para obtener mayor información, comunicarse con la Oficina de Jurados Populares al teléfono (0351) 4266852, de 8 a 14, o bien, al correo electrónico [email protected].

Notificación por WhatsApp

Los sorteados también recibirán un mensaje, en lenguaje claro, desde una cuenta verificada de WhatsApp, perteneciente al Poder Judicial de Córdoba.

La normativa vigente establece que los jurados populares conforman las Cámaras del Crimen, en mayoría -ocho ciudadanos y tres magistrados-, cuando se someten a juicio personas imputadas por crímenes aberrantes, delitos económicos y hechos de corrupción. La función es una carga pública y las personas convocadas reciben una retribución diaria por parte del Estado provincial, mientras dure su función.