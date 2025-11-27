La Calera: Internaron al intendente Fernando Rambaldi en Córdoba

La municipalidad de La Calera informó que el intendente Fernando Rambaldi permanece internado desde el miércoles a causa de una colecistitis —inflamación en la vesícula biliar—, pero su evolución es favorable y los profesionales sostienen que podría evitar la cirugía.

Por recomendación médica, continuará en reposo al menos por 24 horas más en el Instituto Cardiológico de la capital de Córdoba.

El mandatario local transitaba días de trabajo intenso vinculados al armado del Presupuesto 2026 y los balances municipales junto a su equipo técnico. La noticia generó preocupación en la comunidad, que respondió con muestras de apoyo en redes y canales oficiales.

Rambaldi utilizó sus plataformas personales para comunicar su situación de salud y llevar tranquilidad a los vecinos. “Queridos calerenses, quiero contarles que desde el miércoles estoy internado por una inflamación de la vesícula (colecistitis). La evolución es favorable, por lo que los médicos me informan que en principio no sería necesario operar”, escribió.

Asimismo, señaló que su esposa lo acompaña, que se encuentra de buen ánimo y que, una vez recuperado, retomará sus funciones de manera inmediata. “¡Gracias a todos por los mensajes y oraciones!”, cerró.