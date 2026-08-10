La ex Cárcel de Encausados reabre sus puertas con una experiencia teatral inmersiva

La ex Cárcel de Encausados se prepara para un cambio radical. A partir de septiembre, el antiguo penal dejará de ser un espacio en desuso para recibir a la obra teatral inmersiva: "Pabellón Tornú – La Cárcel" . De esta manera se buscará poner en valor y darle un uso a este patrimonio arquitectónico, buscando integrarlo al polo gastronómico y turístico de barrio Güemes.

La presentación oficial, realizada este lunes por la mañana en la Capilla del Buen Pastor, reunió a las autoridades que impulsan este proyecto articulado entre el sector público y privado. Estuvieron presentes el productor general Miguel Pardo (Pardo Producciones); el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio; el secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, Héctor Campana; y Raúl Sansica, integrante de la Agencia Córdoba Cultura.

Tras el éxito de Pabellón Tornú en las sierras, más precisamenteen el antiguo hospital neuropsiquiátrico ubicado en Santa María de Punilla, la propuesta llega a la Capital con un formato adaptado específicamente a la arquitectura carcelaria. La premisa es clara: romper con la cuarta pared. Aquí no hay escenario, no hay butacas y, sobre todo, no hay un recorrido predeterminado.

El espectador ingresa al predio y se convierte en el verdadero protagonista de su propia experiencia: tiene la libertad de desplazarse por donde desee, elegir qué personajes seguir y decidir qué fragmentos de la historia descubrir. Con quince actores desarrollando escenas simultáneamente en distintos sectores del edificio, el resultado es que ninguna visita será igual a otra; cada asistente construirá un relato único basado exclusivamente en sus propias decisiones durante el recorrido.

Producción de escala internacional

El despliegue técnico y artístico es ambicioso y busca posicionar a Córdoba como escenario de nuevas formas de vivir el teatro. La dirección general está a cargo de Rocío Pardo, con la dirección artística de Mariana Massera, la dirección actoral de Nicolás Cabré y la dirección técnica de Carlos Bariggi.

El espectáculo desembarcará oficialmente en septiembre. Si bien el cronograma de fechas y funciones se anunciará en los próximos días, ya se confirmó que las entradas estarán disponibles a través de la plataforma Autoentrada.

Ficha Técnica