Alta Gracia inaugura este jueves la quinta edición del Festival Monumental Sierras de Cine

Con la presencia estelar de Lucrecia Martel, una de las realizadoras más reconocidas, este jueves 13 de agosto comienza en Alta Gracia la quinta edición del Festival Monumental Sierras de Cine y Artes Audiovisuales. Durante cuatro jornadas, la ciudad reunirá películas, realizadores, estudiantes y público en torno al cine y las nuevas miradas audiovisuales.

El festival se desarrollará hasta el domingo 16 de agosto en el Cine Teatro Monumental Sierras, con entrada libre y gratuita. La propuesta se organiza bajo el eje conceptual "Inventando nuestro futuro".

El objetivo es convertir a la ciudad en un espacio de encuentro para compartir historias, reflexionar sobre las imágenes que construyen el presente e imaginar otros futuros posibles.

La presencia de Lucrecia Martel

Uno de los momentos centrales de esta edición será la visita de Lucrecia Martel, una de las realizadoras más reconocidas del cine argentino contemporáneo. La directora llegará a Alta Gracia para presentar su documental "Nuestra Tierra" (2025) y mantener un diálogo abierto con el público. La actividad está prevista para el sábado 15 de agosto.

Las personas interesadas en participar deben inscribirse previamente a través de un formulario disponible en los canales del festival.

Crecimiento en la convocatoria

La quinta edición marca un salto en la convocatoria del festival: este año se recibieron más de 900 inscripciones de producciones audiovisuales provenientes de distintos países de América Latina.

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La cifra da cuenta del crecimiento sostenido que tuvo la propuesta desde su primera edición, consolidándose como una de las citas de cine regional en el interior del país.

Cuatro días de cine en el Monumental

A lo largo de los cuatro días habrá proyecciones de cortometrajes y largometrajes, producciones de estudiantes, muestras, espacios de intercambio y actividades de formación vinculadas al cine argentino y latinoamericano.

De esta manera, el Festival Monumental Sierras vuelve a poner en el centro de la escena al Cine Teatro Monumental Sierras, la histórica sala de Alta Gracia, como punto de encuentro para el cine.

La programación completa del festival puede consultarse en los canales oficiales del Festival Monumental Sierras y en la agenda cultural de altagracia.ar.

Con Lucrecia Martel como principal atractivo y una convocatoria que superó las 900 inscripciones internacionales, la quinta edición del Festival Monumental Sierras busca consolidarse como una referencia del cine independiente en Córdoba.