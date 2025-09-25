"La Gintonería" se transforma en Archi, la nueva apuesta de Sebastián Gullo

En el corazón de Güemes, dentro de Galería Barrio, llega un cambio importante en la escena gastronómica local. La Gintonería, referente del gin en Córdoba durante siete años, anunció su cierre definitivo para el 1 de octubre. Pero lejos de ser un final, la despedida abre paso a un nuevo proyecto comandado por el empresario gastronómico Sebastián Gullo: Archi. Un bar "clásico pero moderno" que buscará convertirse en el punto de encuentro central del complejo.

"Hasta el 1 de octubre va a ser Gintonería, después hacemos el cambio y el restyling. Así nacerá Archi, con una cartita de tapeos y cositas ricas hechas por el equipo del chef Leo Orellana", adelantó Gullo.

La premisa detrás de Archi es simple pero potente: un bar en su definición más pura. "Vamos a hacer una intervención sobre el local existente, que está muy lindo y bien armado. Solo es un cambio de identidad. El nombre Archi viene de la fonética 'Arti', que en mi imaginario simboliza el arte moderno y la fotografía", explicó su creador.

Sobre el equipo, Gullo detalló: "En barra va a estar Jeremías Flores, jefe de barra de la Vinatería Hugo; en cocina, Leo Orellana; y yo como anfitrión. Vamos a ser la santísima trinidad".

La carta reflejará la visión de Orellana sobre platos clásicos de confiterías y bares tradicionales, pensada para picar, acompañar cócteles clásicos, reversiones y creaciones de autor, con presencia de cerveza y vermú.

"Puede parecer rebuscado, pero en realidad es mucho más simple de lo que parece. Desde hace unos años se conceptualiza mucho sobre los bares: que sean de algo específico. Para mí no. Un bar es el concepto. Es un lugar donde vas a picar algo, tomar algo, charlar, escuchar música, festejar… Son espacios sociales superlibres, preparados para que eso pase en cualquier lugar del mundo. No apunta al bar de culto ni a una experiencia sesgada para un público reducido", completó Gullo.

Uno de los ejes del proyecto es su vocación inclusiva. "Es un bar super ATP: apto para todo público. Queremos que cualquier persona pueda venir a pasarla bien, sin importar el plan ni la compañía", señaló el empresario.

Archi ocupará un lugar central en Galería Barrio, en Achával Rodríguez 244, y su función será distinta a la de los demás locales del complejo. "Cada espacio de la galería tiene un concepto muy definido —Billy Beer Bar, Francis, Pibi Pizzería— y Archi viene a ser el bar de todos, el eje social que une esas propuestas", explicó Gullo.