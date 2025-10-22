La ilusión de Belgrano aumenta: se vendieron 17 mil entradas

Belgrano está viviendo un momento único, lleno de adrenalina, ansiedad, ilusión, esperanza y vértigo... todo junto. Un coctel dificil de asimilar, pero que le provoca al fanático una sonrisa grande; como grande es la expectativa. El 'Pirata' jugará mañana la semifinal de la Copa Argentina, en Rosario, ante Argentinos Juniors y ningún hincha del Celeste se lo quiere perder.

Hubo hinchas de Belgrano que acamparon desde el domingo en las inmediaciones del Gigante de Alberdi para adquirir entradas para el juego en tierras rosarinas. Y tras el cierre de la venta de entradas del primer día, el club informó que ya vendió más de 17.000 entradas para el partido que promete ser una locura.

Copa Argentina: Córdoba, en el centro de la escena

Vale recordar, el juego ante Argentinos Juniors será mañana jueves a las 21:10 en el Gigante de Arroyito.

Y atencion 'piratas':

los últimos tickets del remanente para los hinchas del coub de barrio Alberdi se venderá este jueves de 14 a 18 horas, según comunicó el área de prensa de Belgrano.

La organización de Copa Argentina pondrá a la venta el remanente de ubicaciones para la hinchada de Belgrano, en las boleterías de la Guardería Botar del Club Atlético Rosario Central (Bv. Avellaneda y Génova, Ciudad de Rosario), comunicó la institución cordobesa.