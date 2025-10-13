Legislatura de Córdoba: fogonean una sesión especial para incomodar al PJ provincial antes de las elecciones

Las bancadas de la UCR, el juecismo y Mejor Futuro de Gregorio Hernández Maqueda que conforman JxC, junto al PRO y los alfonsinistas en Construyendo Córdoba, motorizan una sesión especial para el próximo jueves a las 11, con el fin de abordar un temario con tres pedidos de informes sobre "gastos irregulares y excesivos" que se le atribuyen a la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Las firmas de las espadas del interbloque "ampliado" de Juntos por el Cambio (JxC) le sumó cuerpo a la demanda opositora de sortear la "pausa electoral" del PJ en la Unicameral en el marco de la etapa proselitista que acusa su recta final de cara al 26-O.

Con el rechazo de los halcones a "la pausa electoral", casi todo el arco opositor -a excepción de Agustín Spaccesi y Graciela Bisotto- activó una movida para incomodar al oficialismo en el tramo final de la campaña proselitista rumbo a las Legislativas del 26 de octubre.

El pedido del plenario extraordinario formalizado mediante una nota dirigida a la vicegobernadora Myrian Prunotto también lleva las rúbricas de los monobloques Encuentro Vecinal (Rodrigo Agrelo), Creo en Córdoba (Federico Alesandri) y el Frente de Izquierda (Luciana Echevarría).

El arco opositor solicitó a la titular del Poder Legislativo "el llamado a una sesión especial para el día jueves 16 de octubre de 2025 a las 11.00 con el objeto de dar tratamiento los siguientes proyectos sobre el análisis y el esclarecimiento de los gastos irregulares y excesivos detectados en la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de Amelia López, en el marco de los viajes institucionales realizados durante el año 2024 a Italia y Brasil", reza la misiva.

Tribunal de Cuentas detectó gastos en cerveza y extras en equipaje de la Defensoría de Niñez de Córdoba

La jugada opositora desató un áspero roce con el PJ en la recta final de la campaña. Hay pases de factura mutuos acerca de esta situación. Desde el oficialismo acusan a los opositores duros de "romper acuerdos", algo que niegan los cambiemistas. Los peronistas sostienen que en la última reunión de Labor Parlamentaria se planteó el tema de no sesionar hasta después del 26-O.

En la presidencia de la Cámara también se percibe un fuerte malestar con los halcones radicales por "desconocer acuerdos". "El pedido no es solo de la UCR", cruzó una voz boina blanca. "La ponen en un lugar incómodo a Prunotto", dijo un interlocutor, ante un supuesto acuerdo que, desde el PJ aseguran que "existió", mientras los opositores duros desestiman un entendimiento de ese tipo.

Demanda radical

"La falta de sesión en la Legislatura provincial tiene consonancia con el gobierno que le propone a los cordobeses, como es la falta de control. Así hicieron con el Tribunal de Cuentas y con la reforma del reglamento interno de la Legislatura, lo cual le permite citar cuando ellos quieren, dar quorum cuando ellos quieren, trabajar en las comisiones cuando ellos quieren", lanzó el jefe de la bancada UCR, Matías Gvozdenovich.

El radical apuntó duro contra el PJ por "no querer rendir cuenta de la plata que se usa de todos los cordobeses". "Tanto es así que podemos ver a la Defensora de los Niños tomando cerveza en el extranjero pretendiendo que todos los cordobeses le paguemos esos gastos", cuestionó.

Ante la "pausa electoral" en la Unicameral, la espada opositora advirtió que "Juan Schiaretti y Martín LLaryora están en campaña y no quieren que nadie hable de los graves problemas que tenemos en Córdoba".

"La pobreza, la desocupación, las pymes y el campo asfixiados por el impuestazo último; el costo altísimo para vivir producto de que el agua, la luz, el transporte y los peajes han tenido un aumento histórico. No quieren que hablemos de todo eso. Pretenden esconder todos los problemas bajo la alfombra del silencio y de la censura", enfatizó el radical al insitir con el planteo de sesión especial.

Schiaretti en la Bolsa: tildó al kirchnerismo de "dilapidar una oportunidadd histórica" y criticó a Milei por "maltratar a todo el mundo"

Gastos en la mira

Con dos pedidos de informes de autoría de Mauricio Jaimes (UCR), que lleva las firmas del juecista Walter Nostrala y otros radicales; más un tercero de Nancy Almada (Frente Cívico), la oposición demanda detalles al Ejecutivo sobre gastos efectuados en viajes internacionales realizados por la Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Amelia López, y otros funcionarios de la repartición en 2024. Con esta batería de proyectos, la oposición fogonea la sesión especial del jueves que rechaza el oficialismo.

La denuncia por presunta malversación de fondos públicos contra la Defensora de los Niños, Amelia López surgió del Tribunal de Cuentas. Su titular, Beltrán Corvalán (Frente Cívico), difundió documentos que darían cuenta de gastos personales realizados con dinero estatal. Según la denuncia, entre septiembre y diciembre de 2024, la funcionaria y parte de su equipo habrían gastado en viajes a Italia, España y Brasil, con cenas, brindis y servicios VIP.

En su réplica, López aseguró que todos los movimientos estaban justificados y cuestionó la forma mediática de la denuncia. La funcionaria sostuvo que los viajes cuestionados estaban vinculados a programas internacionales de derechos de la infancia, y que los gastos estaban previstos y regulados dentro de los viáticos legales de su personal.

Contraofensiva del PJ

Desde la bancada oficialista lanzaron durísimas críticas contra los opositores duros. "Ventajeros", "gente poco confiable" y "no tienen palabra", se escuchó decir a los peronistas que acusan a los halcones cambiemistas de "romper acuerdos".

"Buscan carroña", fustigó una voz del bloque Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC) al salir de contragolpe ante el embate opositor. "Quieren una sesión para hacer campaña", retrucó un oficialista. El PJ no abrirá el recinto y le dará la espalda a la movida del arco opositor.

"Es una mentira grande como una casa", declaró un parlamentario de HUxC al tirar por tierra la denuncia del juecista Corvalán contra López. "Hasta ahora se trata de una denuncia mediática. Si encuentra algo tiene que ir a la justicia", aseveró. Según remarcó, el tema está "en el lugar que corresponde: el Tribunal de Cuentas", por lo que calificó de "circo" a la sesión especial que impulsan ocho bloques de la oposición.