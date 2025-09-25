La Municipalidad de Córdoba lanzó un plan de pagos para regularizar deudas tributarias

La Municipalidad de Córdoba lanzó un plan de pagos para regularizar deudas con el fin de "aliviar la situación tributaria y fiscal de los cordobeses".

Hasta cuándo se podrá adherir al plan de pagos

"Hasta el último día de octubre (inclusive) se encontrará disponible la posibilidad de abonar en cuotas, con descuentos en los recargos moratorios y resarcitorios, las obligaciones administrativas", indica un comunicado oficial.

Cuáles son las deudas incluidas en el plan de pagos

Son todas las deudas vencidas hasta el 31 de julio de 2025. Abarca las contribuciones del automotor, inmuebles, cementerio, comercio e industria, taxis y remises, mercados y derechos varios.

Cuáles son los descuentos del plan de pagos

"La cancelación en una cuota reduce hasta en un 60% los recargos moratorios y resarcitorios; mientras que se deduce un 40% si se realiza en 2 y 3 cuotas, con un interés de financiación sobre el total de la deuda del 1,5%. El plan para ponerse al día contempla hasta 18 cuotas, con un interés de financiación del 2%", precisa el documento.

Los planes de pago están disponibles en el Portal Tributario.

Dónde consultar más información

Para más información se encuentran disponibles las oficinas de Recursos Tributarios Municipal en Avenida Colón 3551, en el horario de 8 a 14.