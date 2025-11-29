La polarización emocional e incertidumbre económica marcan el tono de las encuestas

La Libertad Avanza (LLA) y aliados, hace 30 días, obtenían casi 41% de los votos a nivel país frente al 35% del peronismo y sus propios aliados. Sobre el cierre de noviembre, con apenas matices, persiste la situación de polarización levemente asimétrica que favoreció el triunfo oficialista, aunque ahora con tendencias cruzadas respecto al Gobierno nacional (algunas le resultan favorables, pero otras no).

Según la última medición nacional de la Universidad de San Andrés (Udesa), el 45% de los electores se encuentra satisfecho con el resultado electoral vs. 48% que está insatisfecho. La brecha negativa de 3 puntos perfila, de todos modos, un empate técnico.

En tanto, la encuesta más reciente de Vox Populi reportó que el resultado de la elección generó 45% de sentimientos positivos frente a 41% de negativos, una brecha de 4 puntos a favor del oficialismo que mantiene el empate técnico y la polarización estadística.

El presupuesto de Llaryora en foco: entre la nueva mayoría del PJ, la áspera rosca UCR y el rechazo del juecismo

La grieta emocional y el trabajo

Por su parte, la última encuesta nacional de Pulso Research arrojó una brecha negativa de 3 puntos en términos de sentimientos a futuro: 37% de estado de ánimo positivo contra 40% de negativo. Otro empate técnico, aunque con una polarización atenuada que invierte el sentido de hace un mes.

El terreno donde el panorama se complica para el oficialismo es la percepción de la economía: según el relevamiento nacional realizado por Zentrix para la Fesc, casi 62% califica la situación económica del país como negativa, lo que triplica al optimismo (20,3%). Si se suma el regular (18%) como malestar leve, el pesimismo llega al 80%.

En sintonía, según trespuntozero & La Sastrería, el 70% de los electores califica como negativa la economía frente a 29,4% que la ve positiva. Mientras el optimismo cae desde julio y se acomoda al núcleo duro libertario, el pesimismo sube sin pausa.

Similar tendencia reportó Vox Populi sobre la expectativa económica postelectoral: 39% espera una mejora vs. 46% que espera un empeoramiento. El optimismo se ubica en magnitudes similares al voto a LLA, pero 7 puntos por debajo del pesimismo, que replica el voto de Unión por la Patria del ballotage de hace dos años.

Bornoroni reunió a la tropa y LLA arrancó la carrera hacia el 2027

El “aguante” a Milei

En la misma línea, la encuesta nacional de Giacobbe Consultores arrojó que 38,5% del electorado le hace el aguante al esfuerzo económico del Gobierno vs. 48% que cree que somete a la gente a un sufrimiento sin sentido. El saldo negativo es de 9,5 puntos, con 11% en una posición intermedia.

En síntesis, las posturas y sentimientos sobre el resultado electoral replican una situación de polarización simétrica. Además, el estado de ánimo a futuro también muestra una grieta emocional. Pero esas paridades se rompen cuando entra en juego la variable económica: allí, la coyuntura, la perspectiva y la expectativa muestran al pesimismo muy por encima del optimismo.

El mensaje que dejan los datos: el oficialismo no puede leer el resultado del 26 de octubre como un cheque en blanco. Un cuarto del electorado le dio tiempo, pero ese crédito depende de resultados concretos.

Analista de opinión pública y mercado

@berranorman