“La policía tiene que cambiar viejas mañas en tiempos nuevos”: Quinteros sobre la represión a hinchas de Belgrano en Rosario

Juan Pablo Quinteros se refirió a los violentos incidentes ocurridos en las inmediaciones del estadio Gigante de Arroyito, donde hinchas de Belgrano fueron reprimidos por la Policía de Santa Fe en la previa del partido de semifinal de Copa Argentina ante Argentinos Juniors. "Probablemente haya que cambiar algunos paradigmas en esa provincia", señaló.

En diálogo con el programa Última Pregunta de radio Continental Córdoba, el funcionario admitió que el accionar policial santafesino es un tema recurrente que afecta a las hinchadas cordobesas. "Hay que cambiar algunas mañas viejas que tienen que quedar totalmente en el pasado en estos nuevos tiempos", afirmó Quinteros.

El ministro reveló que mantuvo contacto este viernes con su par santafesino, Pablo Cococcioni, para abordar la situación. "Por supuesto que estos temas siempre son motivo de charlas en las mesas de seguridad deportivas", señaló.

Quinteros recordó un episodio similar ocurrido hace dos meses, durante el partido de octavos de final entre Belgrano e Independiente en Rosario. "Ese día hubo algunos inconvenientes, pero personalmente lo supervisé con el ministro Cococcioni. Hubo un incidente, no como lo de ayer, pero hubo incidente", detalló.

El funcionario contó que en aquella oportunidad los hinchas cordobeses le manifestaron su preocupación: "Los hinchas de Córdoba me decían que los tratáramos acá cuando vienen, como los tratan ellos allá. Bueno, no se trata de eso, se trata de tener una normativa y homogeneizar lo que es el buen trato del policía, el profesionalismo del agente".

"Nosotros en Córdoba tenemos otro sistema de trabajo. Las imágenes que se vieron no son lo que nosotros queremos para Córdoba ni para el resto del país", agregó Quinteros, quien aseguró que cada vez que un equipo cordobés juega de visitante se encarga personalmente de hablar con los jefes de operativos en otras provincias.

Polémica por spot publicitario

En otro orden, Quinteros fue consultado sobre el comunicado emitido por el Club Atlético Central Córdoba de Rosario, que repudió una campaña publicitaria de la Policía de Córdoba. El spot, publicado el 13 de octubre para convocar aspirantes a la fuerza, mostraba a un delincuente robando un celular mientras vestía la camiseta del club rosarino.

El presidente de Central Córdoba, Omar Vicente, calificó el video como "una falta de respeto total" y exigió su remoción inmediata, además de una disculpa pública.

Consultado sobre el tema, el ministro minimizó la controversia: "No voy a opinar de eso". Ante la insistencia sobre si fue un error de producción, Quinteros respondió: "No lo sé. Tampoco nos pongamos tan susceptibles. El mensaje que se quiere transmitir no es estigmatizar a nadie, sino transmitir un mensaje de que se inscriban en la escuela de oficiales de policía. Si hay que corregir algo, lo corregiremos".