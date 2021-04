Las bolillas que faltaban

La suerte está echada. Sport Emelec de Ecuador, Deportes Tolima de Colombia y Red Bull Bragantino de Brasil serán los rivales de Talleres en la Copa Sudamericana 2021, en su quinta incursión a nivel sudamericano luego de las participaciones en las Copas Conmebol 1999, Mercosur 2001 y Libertadores 2002 y 2019.

El sorteo del pasado viernes en la ciudad paraguaya de Luque, la sede del fútbol continental, arrojó para el equipo cordobés la certeza de que en los próximos meses deberá recorrer 26.300 kilómetros extras, sumando los viajes de ida y vuelta a las ciudades de Guayaquil, Ibagué y Bragança Paulista.

La fase de grupos se desarrollará en seis semanas consecutivas, entre el 20 de abril y el 27 de mayo, y contempla otros tres juegos de local. El calendario con días y horarios será difundido la próxima semana.

Hasta el paréntesis que impondrá la disputa de la Copa América, la “T” ya tenía agendados cuatro compromisos de la Copa de la Liga Profesional, que podrían ser hasta siete si logra clasificarse para la etapa definitoria.

Más flexible asoma el calendario de la Copa Argentina, donde el equipo de barrio Jardín espera la definición de la llave Huracán Las Heras-Estudiantes de Río Cuarto para conocer a su rival de octavos de final, instancia que podría trasladarse para el segundo semestre del año.

El juego del millón

La nueva experiencia internacional le asegura a Talleres una ganancia de US$ 900 mil, que tendrá un plus consuelo de otros US$ 120 mil en caso de quedar fuera de competencia luego de los primeros seis compromisos, algo que sucederá si no obtiene el primer puesto en su Grupo, el G.

El éxito deportivo le garantizaría un premio económico mayor, según la cotización de los triunfos en la pizarra de la Conmebol: US$ 500 mil para octavos de final; US$ 600 mil para cuartos de final; US$ 800 mil para las semifinales; U$S 2 millones para el subcampeón y US$ 4 millones para el campeón.

Aunque no está confirmado, la vuelta olímpica del próximo 6 de noviembre –por la que también “bajarán” a luchar los ocho terceros de la Libertadores 2021- podría significar además el pasaje a China para el Supermundial de Clubes que debutaría el año próximo. Ese torneo tendrá un formato extra large y la presencia de seis elencos sudamericanos entre 24 participantes.

26 PARTIDOS OFICIALES JUGÓ LA “T” ENTRE 1999 Y 2019 EN EL ÁMBITO DE LA CONMEBOL

“Más allá de los rivales, Talleres va a encarar todos los partidos con la misma decisión. Nos toca enfrentar a tres equipos de jerarquía, que por algo están en la Copa Sudamericana, pero nosotros tenemos mucha ilusión”, destacó Alexander Medina, el DT del conjunto albiazul.

“Estamos en condiciones de completar los calendarios”, afirmó el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, respecto a los interrogantes que plantea la pandemia. Otra incógnita es dónde Talleres hará las veces de anfitrión. Debido a las obras de iluminación en el Estadio Kempes, el club pidió autorización para jugar en horario diurno. La opción que se baraja es Belgrano, la otra cancha habilitada en Córdoba para juegos internacionales.

De los 1.558 partidos que se disputaron en 20 ediciones de la Copa Sudamericana nuestra ciudad albergó a cinco: los cuatro que jugó el Pirata entre 2013, 2015 y 2016 y la final Defensa y Justicia-Lanús del año pasado.

Tres nombres en la agenda internacional

Sport Emelec. El club de Guayaquil acumula 14 títulos en la Serie A de Ecuador, donde actualmente ocupa la segunda posición. Afronta su 11ª participación en Copa Sudamericana y en la instancia previa dejó fuera de competencia a Macará. Su mejor actuación fue en la edición 2014, cuando Sao Paulo lo eliminó en cuartos de final. Registra otras 34 presentaciones en torneos continentales: 28 en Libertadores, 4 en Merconorte (subcampeón 2001) y 2 en Conmebol. Su entrenador es el español Ismael Rescalvo y tiene en el plantel a dos argentinos (el exArsenal Aníbal Leguizamón y el exRiver Leandro Vega) y al exTalleres Joao Rojas.

Deportes Tolima. El equipo de Ibagué fue dos veces campeón colombiano (2003 y 2018) y hoy ocupa el 4º puesto del Torneo Apertura de su país. Es dirigido por Hernán Torres (en 1989 integró la terna de arqueros de Nacional de Medellín junto a René Higuita y Oscar Córdoba) y tiene en sus filas a Juan Caicedo, delantero que jugó en Independiente en 2013. Participa por sexta vez en Copa Sudamericana (eliminó a Deportivo Cali en 1ªfase) y además acredita siete participaciones en Copa Libertadores. Desde hace ocho años es una sociedad anónima deportiva, cuyo principal accionista es el empresario y político Gabriel Camargo Salamanca.

Bragantino. En 2019 el club fue adquirido por Red Bull y alineado a los proyectos futbolísticos que la corporación tiene en Salzburgo, Leipzig y Nueva York. Ese mismo año el equipo retornó a Primera División luego de 22 años. Clasificó a la Copa Sudamericana 2021 al salir 10º en el último Brasileirao. Su entrenador es Mauricio Barbieri y entre sus futbolistas están el argentino Tomás Cuello (ex-Atlético Tucumán) y al venezolano Jan Hurtado, con pasado en Gimnasia (LP) y Boca. Actualmente disputa el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil. A nivel continental participó en las ediciones 1992, 1993 y 1996 de la Copa Conmebol.