Laura Rodríguez Machado apuntó contra los legisladores del peronismo cordobés: “Siempre se abstienen o rechazan"

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Laura Rodríguez Machado, defendió la aprobación de una nueva ley de fortalecimiento del sistema de discapacidad y cuestionó a los legisladores cordobeses que rechazaron el proyecto. La iniciativa obtuvo un amplio respaldo en la Cámara de Diputados, tras una negociación entre el oficialismo y distintos bloques para modificar el texto y definir el financiamiento.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Rodríguez Machado apuntó contra los diputados que responden al gobernador Martín Llaryora y contra la legisladora Natalia de la Sota. “Me sorprende que, habiendo logrado un consenso tan mayoritario, nuestros diputados, bueno, los que responden a Llaryora, no fueron parte de este trabajo”, afirmó.

La diputada sostuvo que los legisladores cordobeses no acercaron propuestas durante el debate y cuestionó que algunos plantearan la necesidad de devolver el proyecto a comisión. “Ni tampoco los cordobeses trajeron un renglón para decir una sugerencia, una modificación, un aporte”, aseguró.

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Rodríguez Machado cuestionó la postura de Natalia de la Sota, quien había pedido que el proyecto volviera a comisión para continuar su tratamiento. La diputada de La Libertad Avanza consideró contradictorio reclamar una sesión para debatir una iniciativa y luego pedir más tiempo para discutirla. “¿Cómo puede ser que pidan tratamiento la semana anterior y la semana posterior digan no, hay que seguir trabajando?”, planteó.

En ese sentido, defendió las negociaciones que mantuvo con distintos bloques para introducir modificaciones al proyecto. “Uno llega, genera consenso, agarra el API, escribe, pregunta, consulta, lleva aportes, dice que acepta o rechaza con fundamentos”, explicó.

La legisladora también cuestionó las intervenciones que, según su mirada, no aportaron cambios concretos al texto. “Ahora viene a levantar la mano y decir una cosa como para hacer un TikTok, la verdad que a mí no me parece”, lanzó.

La defensa de la nueva ley

Rodríguez Machado explicó que trabajaron en una propuesta alternativa para fortalecer el sistema de discapacidad, con participación de distintos bloques y del Gobierno nacional. Según sostuvo, el nuevo proyecto reemplaza una ley de emergencia que no contemplaba los recursos necesarios para garantizar su aplicación.

“Trabajamos no solamente con el resto de los bloques, te digo que hasta el bloque de la oposición votó a favor, sino también con el oficialismo, es decir, con el Gobierno, para ver cuáles eran las partidas necesarias, cuáles eran los costos de financiamiento del proyecto”, afirmó.

La diputada consideró que la legislación anterior había generado expectativas, pero no garantizaba las respuestas que necesitaba el sector. “Esta situación que se dio durante este año de una ley prometedora, pero que en definitiva no cubrió las necesidades básicas del sector, generaba una esperanza, pero no era garantía de lo que debía pasar”, señaló.

Sobre el resultado de la votación, insistió en que el respaldo de distintos espacios políticos reflejó un consenso amplio. También mencionó el diálogo con organizaciones vinculadas con la discapacidad y con representantes de distintos sectores sociales.

Pacto político

Durante la entrevista, Rodríguez Machado negó que existiera un acuerdo entre el oficialismo nacional y el Gobierno de Córdoba para frenar otros proyectos, entre ellos una iniciativa relacionada con el endeudamiento de las familias. “¿Cómo va a haber un pacto si nos acababan de rechazar minutos anteriores la ley de discapacidad?”, respondió cuando le preguntaron por esa posibilidad.

La legisladora aseguró que el oficialismo mantuvo conversaciones con distintos bloques para conseguir apoyo a las iniciativas. También rechazó que los diputados deban decidir su voto según la cantidad de apoyos que tenga un proyecto. “Uno vota por sus convicciones, por el colectivo que representa, por las ideas que quiere llevar a una ley, no especula, si le faltan me sumo y si le sobran me voy, eso no es una política de Estado”, sostuvo.

Además, cuestionó la falta de propuestas de algunos sectores y planteó que el trabajo legislativo debe incluir alternativas concretas, argumentos y modificaciones, más allá de las críticas que puedan formularse en el recinto.

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Rodríguez Machado también destacó la "ley de vandalismo rural, que agrava las penas del Código Penal por intrusión en los campos, rotura de silos”, explicó. La diputada remarcó la importancia de la iniciativa para Córdoba y señaló que el proyecto, impulsado por un legislador del PRO, contó con el acompañamiento de distintos espacios políticos. “Ahí también fue Pastori, ahí el proyecto de un diputado del PRO, que también acompañamos en La Libertad Avanza”, afirmó. También mencionó el apoyo de otros sectores: “Y también acompañó un sector importante de Unión por la Patria, ya con una modificación que pidió en el recinto”.

La jornada en la Cámara de Diputados incluyó, además, el tratamiento de iniciativas vinculadas con la propiedad privada. Sobre la postura de los legisladores cordobeses frente a ese proyecto, Rodríguez Machado señaló: “Yo la verdad que no quiero hablar de lo que hace el bloque de Córdoba, porque tiene que explicar eso, porque se abstiene, rechaza, se abstiene, rechaza”. Por otra parte, el proyecto relacionado con el endeudamiento de las familias no llegó a debatirse.

Entrevista realizada en Punto a Punto Radio (90.7 FM), en el programa "Es Por Acá", con Juan Bernaus y Julieta Fantini.