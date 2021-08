Líder de ventas

En la tabla de los puntos, Talleres trata de acomodarse y meterse en la discusión. Pero a la hora de contar dólares, el Albiazul ya se aseguró la vuelta olímpica: es el club de la Liga Profesional que más dinero embolsó por transferencias de futbolistas en el último mercado de pases.

Las ventas de cuatro jugadores le permitieron a la “T” asegurarse US$ 13.075.000, cifra que representa el 24,7% de la recaudación global de los clubes de la máxima divisional del fútbol argentino en materia de transacciones. Once de las 26 entidades de Primera generaron ingresos por desprenderse de 17 jugadores y entre ellas acumularon US$ 52.925.000.

Giménez, Fragapane, Navarro e Hincapié son los futbolistas que Talleres vendió en el receso de invierno. Los cuatro juegan hoy en exterior.

La primera operación que Talleres cerró fue el pase de Nicolás Giménez al Baniyas de Emiratos Árabes Unidos en U$S 1.600.000. Una cifra similar ingresó desde Minnesota United de Estados Unidos por la ficha de Franco Fragapane.

La MLS también fue el destino para Federico Navarro, quien emigró a Chicago Fire a cambio de US$ 5.000.000.

La frutilla del postre para la gestión de Andrés Fassi en la reciente ventana invernal fue la cesión de Piero Hincapié al Bayer Leverkusen de Alemania, que le reportó una ganancia de US$ 4.875.000. Esta operación se concretó por US$ 7.500.000 pero Independiente del Valle de Ecuador se quedó con US$ 2.625.000 como propietario del 35% de los derechos económicos.

FRANCO FRAGAPANE. Emigró al Minnesota United de la MLS.

Efecto derrame

La tesorería albiazul recibió otra buena noticia en los últimos tiempos: el cobro de US$ 1.015.000 por diferentes operaciones que involucraron a exjugadores de la entidad.

Por la rescisión anticipada del vínculo con Marcos Diaz, la “T” cobró US$ 500.000 de Huracán de Parque Patricios. Y en el marco de la venta de Jonathan Menéndez de Independiente al Real Salt Lake, el club de barrio Jardín percibió US$ 115.000 por el 10% de la ficha que tenía en su poder.

Por mecanismo de solidaridad, Talleres recaudó US$ 210.000 del pase de Cristian “Cuti” Romero del Atalanta de Italia al Tottenham Hotspur de Inglaterra y US$ 40.000 de la cesión de Martín Payero de Banfield al Middlesbrough.

Otra novedad fue el cobro de un bono de US$ 150.000 acordado con Nimes Olympique para el caso de que Andrés Cubas jugara una determinada cantidad de partidos en su primera temporada en Francia.

Por la séptima fecha del campeonato de Primera División de la AFA, Talleres visita hoy a Unión de Santa Fe desde las 13.30.

Según la pizarra que se mire, los US$ 14.090.000 que embolsó la “T” por ventas directas y “derrames” representan entre 1.360 y 2.515 millones de pesos.

La institución tiene un presupuesto mensual de 100 millones de pesos y el presidente Fassi admitió que arrastraba un déficit de 400 millones de pesos por la caída de ingresos desde el inicio de la pandemia.

Salir de compras

La apuesta a la sustentabilidad no le sale gratis al dirigente. Provoca cierto recelo en los hinchas y también el enojo del entrenador Alexander Medina, quien desde hace rato viene pidiendo a gritos que no le desarmen el plantel.

NICOLÁS GIMÉNEZ. Baniyas de Emiratos Árabes Unidos hizo uso de la opción por el pase del exfutbolista de Talleres.

Para contentar al “Cacique”, Fassi también tuvo que salir de compras al mercado de pases. A saber: US$ 1.000.000 por el 65% de Rodrigo Villagra; US$ 800.000 por el 50% de Federico Torres; US$ 600.000 por el 65% de Juan Cruz Esquivel; US$ 200.000 por el préstamo de Héctor Fértoli; y US$ 170.000 por el 80% de Matías Sosa.

La suma de estas erogaciones -US$ 2.770.000- representa una quinta parte del monto recaudado por ventas. A eso hay que sumarle US$ 600.000 que Talleres invirtió para asegurarse otro 15% de los derechos económicos del pase de Hincapié -el año pasado había adquirido la mitad de la ficha en US$ 1.000.000- antes de formalizar la venta del defensor al fútbol alemán.

LA OTRA TABLA