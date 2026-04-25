Llaryora y Gebel: cumbre en Buenos Aires para proteger el voto cordobés

En el tablero político cordobés de los últimos días hubo un movimiento que llamó la atención, no solo dentro del territorio mediterráneo sino en todo el país. El mismo ocurrió en la ciudad de Buenos Aires y tuvo como protagonistas al gobernador Martín Llaryora y a Dante Gebel, el conferencista que comienza a dar sus primeros pasos como potencial candidato y que ya genera ruido en los círculos políticos porteños. La reunión, que se manejó de manera hermética, sirvió para que el oficialismo provincial empiece a medir el alcance de un jugador que, si bien no cuenta con una instalación masiva por el momento, puede llegar a interpelar a sectores del electorado que hoy buscan figuras fuera de la política tradicional, una tendencia que se ha repetido en los últimos años.

Del cónclave participaron dirigentes cercanos al gobernador, entre ellos Mariano Almada, actual secretario de Coordinación Institucional y Culto del Gobierno de la Provincia, quien además fue el nexo y gestor del mitin. Almada, dirigente del riñón de Llaryora, tiene un fluido diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y los cultos. Incluso, el también sanfrancisqueño ya había participado de un encuentro masivo organizado por Gebel a mediados de marzo cuando presentó su espacio denominado “Consolidando Argentina”.

El objetivo de la reunión

El enfoque del llaryorismo respecto a este acercamiento es netamente pragmático. Según pudo conocer Perfil Córdoba, la intención del Ejecutivo es evitar que Gebel decida “jugar” electoralmente en Córdoba con estructura propia. En el Centro Cívico entienden que la aparición de nuevas ofertas electorales en la provincia sólo serviría para fragmentar votos moderados, lo que podría restarle competitividad al oficialismo en un escenario de paridad.

“A Martín le interesa escuchar a todos y conocer qué piensan del país. También dar su punto de vista sobre lo que ocurre en territorio nacional, pero está claro que la prioridad es Córdoba”, confiaron fuentes que conocen los pormenores del encuentro.

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A la hora de dialogar con Gebel sobre la coyuntura nacional, el gobernador se mostró optimista respecto al ingreso de divisas por los “nuevos motores” de la economía (energía, minería y agro), pero insistió en la necesidad de que ese crecimiento se traduzca en bienestar federal. La reunión con Llaryora no fue la única que mantuvo Gebel durante las 72 horas que estuvo en el país, antes de regresar a Estados Unidos. También hubo conversaciones con dirigentes de la CGT y con algunas personalidades, entre ellas, el conductor Mario Pergolini. Del espacio de Gebel ya participan el legislador Eugenio Casielles y el exfutbolista Walter Erviti, que tuvo un paso por Córdoba poco fructífero como director técnico de Belgrano.

¿Desembarco?

En el encuentro se mencionó que Gebel podría desembarcar en la provincia con su fundación. El voto evangélico es muy importante en la mirada del gobernador y no está dispuesto a resignarlo. De esta manera, quedó abierto un puente de diálogo con Gebel, a través del cual el oficialismo provincial busca neutralizar posibles fugas de votos y asegurarse que, en el camino hacia las próximas elecciones, no aparezcan actores que compliquen el diseño territorial del llaryorismo.

Quién es Gebel

◆ Nacido en Billinghurst, Buenos Aires, comenzó su carrera como dibujante de historietas. Es conocido como un “showman” que combina la fe con el humor y la oratoria motivacional.

◆ Conduce programas de televisión y radio, siendo reconocido por su estilo descontracturado, alejado del formato pastoral tradicional.

◆ Radicado en Anaheim, California, lidera la iglesia River Church, donde realiza sus prédicas dominicales.

◆ En 2025-2026, su perfil tomó fuerza en Argentina como un posible candidato presidencial para 2027.

◆ Utiliza la conferencia motivacional y el humor para transmitir mensajes de fe, a menudo citando referencias culturales