Los amistosos que se le vienen a Instituto

Instituto ya empieza a marcar el pulso de su preparación con vistas al Torneo Apertura 2026. El conjunto de Alta Córdoba dio a conocer los primeros compromisos de pretemporada, en los que buscará ajustar funcionamiento y llegar con ritmo competitivo al inicio de la Liga Profesional.

La' Gloria' será el primer equipo cordobés en tener acción formal en este tramo previo al certamen. El cuerpo técnico que encabeza Daniel Oldrá diagramó dos pruebas amistosas que servirán para evaluar variantes y aceitar el andamiaje colectivo. El estreno será frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, el miércoles 14 de enero, en el estadio Monumental de Alta Córdoba. Luego, el sábado 17, el rival será Estudiantes de Río Cuarto, en un escenario que aún resta definir.

Entre los clubes de Córdoba, Instituto saca ventaja en el mercado de pases

Desde la institución aclararon que ambos ensayos se disputarán a puertas cerradas y sin cobertura periodística. Según explicaron desde el club finalizados los encuentros, el club difundirá a través de sus plataformas oficiales los resultados, alineaciones y un resumen de lo sucedido en cada presentación... de acuerdo a su visión.

En cuanto a la competencia oficial, Instituto ya tiene marcado en el calendario su debut: será el jueves 22 de enero ante Vélez. La continuidad del torneo lo llevará a enfrentar a Platense en condición de visitante el lunes 26, mientras que en la tercera jornada recibirá a Lanús el martes 3 de febrero, desde las 21.15.

La carrera de los cordobeses rumbo al Mundial

De cara a este nuevo desafío, el plantel albirrojo ya sumó incorporaciones. Llegaron Lautaro Maldonado, procedente de Midland; Franco Jara, desde Belgrano; Jonathan Galván, de Argentinos Juniors; Franco Moyano, ex Talleres; Diego Sosa, proveniente de Tigre; Iván Erquiaga, que arriba desde el FK Auda de Letonia; Gustavo Abregú, de San Martín de Tucumán; Giuliano Cerato, tras su paso por Aldosivi; y Agustín Massaccesi, desde Defensores de Belgrano.

Con caras nuevas y una agenda que ya comienza a completarse, Instituto pone primera y se enfoca en llegar de la mejor manera al arranque del campeonato.

