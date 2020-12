Los cambios que se pueden dar en el Concejo

Pasó el brindis de Navidad y la Nochebuena dejó a varios recalculando por lo que se puede llegar a venir. En realidad, para cerrar el año y ser consecuentes con uno de los lugares que más rumores de cambio trajo a lo largo de este 2020, más de un integrante del Concejo Deliberante empezó a tejer ciertas especulaciones en lo que puede ser el mapa del legislativo municipal capitalino para el 2021. Algunos consideran que hasta puede ser un año más tranquilo del que está terminando y hasta se habla de ediles que puedan ser eyectados rumbo al Ejecutivo: por ejemplo, el actual jefe de bloque oficialista, Juan Domingo Viola, cuyo nombre suena para comandar la Secretaría de Participación Ciudadana que quedó sin conducción tras la salida de Guillermo Marianacci. En realidad, el área que coordina los CPC había quedado bajo la órbita de Raúl La Cava, pero es probable que ahora se vuelva a otra conducción. Si esto se produce en el Ejecutivo, en el Concejo arrancó la carrera de nombres para quedarse con la jefatura del bloque y los candidatos van desde los llaryoristas Marcos Vázquez o Nicolás Piloni hasta los viguistas Pablo Ovejeros y Sandra Trigo.

El consejo de un veterano del radicalismo

Un viejo sabio del radicalismo, que parece estar mirando de afuera la disputa dentro del partido, se juntó para cerrar el año con algunos jóvenes dirigentes y tuvo charlas individuales con varios de ellos. La intención fue saber de distintas fuentes por dónde puede venir la mano en la interna radical que tuvo mucho movimiento esta semana. Y a uno de ellos le recordó un consejo que él le había dado al actual presidente del partido, Ramón Mestre, cuando era intendente de la ciudad. “La jugada era fácil: ponerse firme en 2017 y que Ramón fuera candidato a diputado. Le dejaba la ciudad al PRO que, si o si iba a tener que bajar fondos para todo, a (Felipe) Lábaque no lo iban a dejar solo para que no la choque, y dos años más tarde no solo se conservaba la Ciudad, sino que Ramón corría desde otro lugar para pelear la Provincia. Pero bueno, no me escucharon… Ramón les tendría que haber tirado el Municipio a ellos”, se quejó el radical de peso.

Riutort quiere colar a un propio en Transporte

La pelea por quién desembarca en la Secretaría de Transporte de la Nación que deja vacante Walter Saieg para volver a la Unicameral sigue caliente. Y en la lista de nombres que sigue creciendo día a día, esta semana hubo un nuevo anotado: Dante Heredia, el exlegislador provincial delasotista y quien también comandó el área de Transporte en Córdoba cuando debió renunciar en medio de una denuncia televisiva y por la que después se arrepintieron varios en el entorno del exgobernador José Manuel de la Sota. Lo cierto es que esta semana, en el encuentro que armó el senador Carlos Caserio en la Capital, Heredia, de la mano de Olga Riutort, dijo presente. El aval de la concejala en esto es clave por varias cuestiones: primero, por el peso de ella y Heredia en al Capital si hay interna o Legislativas con PJ dividido; y segundo, porque cuentan algunos que el primer pedido para desembarcar ahí lo hizo Riutort, pero… para sí misma.

Intendentes y legisladores provinciales inquietos

El arranque del 2021 empieza a poner inquietos a muchos. Pero, sobre todo, a intendentes y legisladores provinciales que no podrán seguir ocupando estos cargos más allá del 2023 por la reforma que se hizo en la Unicameral hace unos años y que impide la ‘re-re’. Como lo contó PERFIL CORDOBA hace varios meses, hay intendentes que exponen enojos que antes no tenían o dejaban pasar; y los legisladores, aunque con otros matices, también hacen saber su descontento porque, como dijo una voz desde un despacho importante en la Unicameral, es grande la mano de obra desocupada que habrá en 2023 entre jefes comunales y parlamentarios que no podrán seguir. “El tema es que varios están inquietos porque saben que es muy difícil que una nueva reforma se trate el año que viene, salvo que ‘el Gringo’ quiera dar un mensaje de contención, pero es poco probable. Menos con una elección en el medio”, dijo el hombre.

El regreso de Cassinerio, atado a Gill

¿Qué? Sí. El regreso de Paulo Cassinerio a alguno de los Ejecutivos, ya sea en Provincia o Municipio, está atado al intendente de Villa María en uso de licencia y actual subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill. Lo que sucede es que, si bien Cassinerio tiene mandato hasta diciembre del 2021 como diputado nacional, si su futuro está en Córdoba antes de tiempo, quien debería reemplazarlo en la Cámara baja del Congreso es Héctor Múñoz, un villamariense que en algún momento llegó a la Unicameral de la mano de Eduardo Accastello, pero que hace un buen tiempo le responde a Gill. De hecho, es el jefe de Gabinete municipal villamariense y un hombre que mantiene al tanto a diario de la gestión que encabeza en la ciudad del sudeste provincial Pablo Rosso, quien quedó en el cargo por la licencia de Gill. Prórroga de permiso a la que se pudo llegar con un llamado del gobernador Juan Schiaretti para que los dos concejales de Accastello acompañaran una nueva extensión en la estadía de Gill en Nación.

El Tigre del PRO

Todo surgió por la curiosidad periodística acerca de cómo había impactado en la cúpula nacional del PRO el acuerdo cordobés de comienzos de semana. Entonces, en una charla de bar en medio de un centro repleto por las compras navideñas, el interlocutor macrista -y de buenos contactos nacionales- rápidamente lo resumió: “a Patricia (Bullrich) le dio tranquilidad, igual que a Horacio (Rodríguez Larreta), que habían mandado a un veedor que fue más que eso. El tipo (Claudio Romero) vino directamente a poner a todos en caja y a pedir una solución rápida para Córdoba, un distrito que siempre le importó y mucho al PRO. Mauricio (Macri) está de vacaciones y de Córdoba le reportan, pero no es que está encima”. Y la consulta siguió de parte de un compañero de café: “¿y (Emilio) Monzó? ¿Y (Nicolás) Massot?”. “Bueno, a Emilio lo tenía preocupado y hay conformidad por cómo quedó (Javier) Pretto, no hay que olvidarse que le jugaron todas en contra, que tipos como (Héctor) Baldassi lo habían corrido de todos lados y hoy está ahí. Los mira a todos desde otro lugar, casi como un renacido. Y lo del Colorado… el Colo está más desconectado. A él le interesa ser intendente de Tigre en 2023, por eso la foto con Monzó y (Rodolfo) D’Onofrio, el presidente de River, hace unos días. Por ahí, es parte del acuerdo con (Sergio) Massa”, disparó con picardía el informante de turno.

Gómez Demmel y Tik Tok

En la Justicia provincial no son pocos los que empezaron a relajarse para despedir el año. Y esto surgió en la charla en uno de los varios brindis para cerrar el complicado 2020. Hablaban dos integrantes de la Justicia de manera relajada, copa de champagne en mano, hasta que uno sacó su celular del bolsillo del saco -sin corbata, era outfit de cóctel- y le mostró: “¿viste esto?”. Sonrisa de un lado, mirada relajada del otro, ambos miraban un video que se había viralizado rápidamente en algunos grupos de Whatsapp y lo mostraba al fiscal adjunto, José Gómez Demmel, en Tik Tok junto a su novia. Al parecer, en la red social con un público y un protagonismo muy importante de los jóvenes, se lo ve al fiscal formando parte de los distintos desafíos en el terreno de la virtualidad.