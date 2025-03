Los futbolistas cordobeses que quieren conquistar el Viejo Mundo

No la tendrá sencilla Julián Álvarez en su afán de tratar de repetir una vuelta olímpica en el fútbol de Europa.

El sorteo de los octavos de final de la Champions League puso al Atlético de Madrid frente a frente con Real Madrid, su clásico adversario en la Liga Española y además campeón vigente del certamen de clubes más importante del Viejo Mundo.

En este caso, el derbi (reedición de las finales continentales de 2013/2014 y 2015/2016, ambas ganadas por el equipo ‘merengue’) resolverá quién de los dos quedará entre los ocho mejores del certamen, con otros cinco partidos por delante para alcanzar el sueño de levantar ‘La Orejona’.

El delantero de Calchín ya sabe de qué se trata. “La Araña” -autor de un comentado gol de penal en el clásico madrileño del pasado 8 de febrero, que finalizó igualado 1-1- fue campeón con Manchester City en 2022/2023.

En ese certamen, Álvarez disputó 10 partidos (cuatro de titular y seis como suplente) y convirtió tres goles, y estuvo en el banco de suplentes cuando el equipo inglés se consagró venciendo 1-0 a Inter de Italia, en Estambul.

EL OTRO JULIÁN. Oriundo de Oncativo y con pasado en Banfield y la MLS, Carranza apuntala con goles la ilusión de Feyenoord en Champions. /// CEDOC PERFIL

“La Araña” y dos más

Álvarez es el único futbolista cordobés en actividad que ha logrado dar la vuelta olímpica en la Champions League, un privilegio que en su momento también lograron sus comprovincianos Albano Bizarri y Walter Samuel.

El arquero de Etruria integró el plantel de Real Madrid que se consagró en 1999/2000 (3-0 ante Valencia, en el francés Stade de Saint Denis), mientras que el defensor de Laborde celebró con Inter de Italia en 2009/2010 (2-0 frente a Bayern Múnich, en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid).

Oriundo de Embalse, Nahuel Molina, compañero de Álvarez en el conjunto ‘colchonero’, será el otro representante de nuestra provincia en esta nueva edición europea del clásico madrileño.

La serie tendrá su primer capítulo el martes 4 de marzo en el Bernabéu y se resolverá ocho días más tarde, el miércoles 12, en el Estadio Metropolitano.

Julián Carranza, atacante del Feyenoord de Países Bajos, completa el trío de protagonistas cordobeses en los octavos de final de la Champions. El futbolista de Oncativo, con pasado en Banfield y en la Major League Soccer (Inter Miami y Philadelphia Union), fue determinante para que el elenco neerlandés avanzara a esa instancia, ya que convirtió del empate que resolvió la serie pasada ante Milan (1-1 como local y 1-1 de visitante).

Otro equipo italiano, Inter, será el próximo escollo de Feyenoord, que registra 18 participaciones en el certamen y que obtuvo el título en la edición 1969/70, venciendo 2-1 al Celtic de Escocia en el San Siro milanés.

JOYA ROMANA. Paulo Dybala es uno de los cordobeses que sigue en carrera en la Europa League. En ese torneo, el ex Instituto fue subcampeón de la edición 2023. /// CEDOC PERFIL

La Joya y el Cuti

Paulo Dybala y Cristian Romero serán los embajadores mediterráneos en la Europa League, la segunda competencia de clubes más importante en el ámbito de la Uefa.

El delantero ex Instituto deberá afrontar la llave de octavos de final que su equipo, Roma de Italia, disputará con Athletic de Bilbao, uno de los animadores más destacados en la Fase de Liga. El conjunto de ‘la Joya’ viene de eliminar a Porto de Portugal en la Fase Eliminatoria, que terminó de definir el cuadro de los mejores 16 equipos de la competencia.

En el caso de ‘Cuti’, el enfrentamiento con AZ Alkmaar de Países Bajos, en el marco del certamen europeo, podría marcar su debut en la temporada con la camiseta del Tottenham Hotspur inglés. El zaguero ex Belgrano se viene recuperando de una lesión muscular desde diciembre pasado.

Dybala y Romero, integrantes de la Selección Argentina en Qatar 2022, buscarán repetir el logro de otro cordobés campeón del mundo, Osvaldo Ardiles, quien obtuvo la Europa League 1983/1984, en la final que Tottenham le ganó por penales al Anderlecht de Bélgica, en Londres.

Otros comprovincianos que se consagraron en este torneo fueron Pablo Aimar y Mauricio Pellegrino (Valencia) en 2003/2004; Luciano Vietto (Atlético de Madrid) en 2017/2018 y Franco Vázquez (Sevilla) en 2019/2020.

‘NANO’ MANCINI. El mediocampista de Arroyito juega en el Panhatinaikos de Grecia, que sigue en carrera en la Conference League. /// CEDOC PERFIL

Un tal Mancini

En la Conference League -tercera competencia de clubes del Viejo Mundo, instaurada en 2021- habrá duelo de cordobeses. Será en el cruce entre Panhatinaikos de Grecia y Fiorentina de Italia, donde de un lado estará el arroyitense Daniel ‘Nano’ Mancini y del otro los capitalinos Matías Moreno y Lucas Beltrán.

De los tres, Mancini es el menos conocido en el fútbol argentino. Nacido en Arroyito, donde el año pasado fue declarado Embajador Deportivo, el mediocampista inició su carrera en el Deportivo Cultural de su ciudad y luego emigró a Newell´s Old Boys. El 12 de julio de 2015 debutó en la primera del club rosrino, donde jugó 16 partidos hasta el año siguiente.

Luego de dos experiencias en el fútbol de Francia, primero en Tours FC y después en Auxerre, Mancini desembarcó en la Super Liga de Grecia en 2019, contratado como refuerzo de Aris Salónica. En Panhatinaikos lleva tres temporadas, con 96 presencias y seis goles.

Moreno, el zaguero central que el año pasado llegó a Fiorentina procedente de Belgrano, participó en cuatro de los seis encuentros que su equipo jugó en la actual Conference League. En el caso de Beltrán, el delantero con pasado en Instituto y River Plate, se trata de la segunda experiencia a nivel de clubes europeos, ya que también integró el plantel que el año pasado perdió la final del tercer torneo de la Uefa, ante Olympiacos de Grecia.

LOS OCHO CORDOBESES

Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Julián Carranza (Feyenoord).

Paulo Dybala (Roma).

Cristian Romero (Tottenham Hotspur).

Daniel Mancini (Panathinaikos).

Matías Moreno (Fiorentina).

Lucas Beltrán (Fiorentina).

MATÍAS MORENO. En su primera temporada en el fútbol europeo, el defensor ex Belgrano compite con Fiorentina de Italia en la Conference League. /// CEDOC PERFIL

LAS LLAVES DE OCTAVOS DE FINAL

Champions League

Paris Saint Germain (Francia) vs. Liverpool (Inglaterra).

Brujas (Bélgica) vs. Aston Villa (Inglaterra).

Real Madrid (España) vs. Atlético Madrid (España).

PSV (Países Bajos) vs. Arsenal (Inglaterra).

Benfica (Portugal) vs. Barcelona (España).

Bayern Múnich (Alemania) vs. Bayer Leverkusen (Alemania).

Feyenoord (Países Bajos) vs. Inter (Italia).

Borussia Dortmund (Alemania) vs. Lille (Francia).

Europa League

Bodo Glimt (Noruega) vs. Olympiacos (Grecia).

Steaua de Bucarest (Rumania) vs. Olympique de Lyon (Francia).

Real Sociedad (España) vs. Manchester United (Inglaterra).

Roma (Italia) vs. Athletic de Bilbao (España).

AZ Alkmaar (Países Bajos) vs. Tottenham Hotspur (Inglaterra).

Viktoria Plzen (República Checa) vs. Lazio (Italia).

Ajax (Países Bajos) vs. Eintracht Frankfurt (Alemania).

Fenerbahce (Turquía) vs. Glasgow Rangers (Escocia).