Los números de la pandemia obligaron a cerrar filas entre la Provincia y los intendentes

El domingo anterior, PERFIL CORDOBA anticipó que el gobernador Juan Schiaretti, después de la reunión de gabinete de la semana pasada, había asignado funciones particulares a algunos de sus ministros ante el crecimiento de los casos del coronavirus en Córdoba.

Entre esas decisiones, estaba la de correr del centro del diálogo con los intendentes al COE y al ministro de Salud, Diego Cardozo, para que ese vínculo lo retomara el ministro de Gobierno, Facundo Torres, bajo la atenta mirada del vicegobernador Manuel Calvo.

Y esto se concretó esta semana. Con números de la pandemia que siguen preocupando, sobre el final de la semana se empezó a instalar la idea de restringir la circulación en el horario nocturno como se había recomendado desde el COE en su momento a algunos municipios del interior.

Después de una reunión el viernes por la tarde entre Torres y los intendentes se dispuso que a partir de mañana habrá solo actividad esencial entre las 20 y las 6; quedan exceptuadas las industrias, comercios de cercanías (alimentarios) y farmacias; estaciones de servicio podrán abrir hasta las 22; y locales gastronómicos trabajarán con normalidad hasta las 20. De allí en más podrán trabajar con delivery o take away hasta las 23. Restricciones que se extenderán hasta el 12 de octubre inclusive.

Consenso de Fase 1. “Hubo unanimidad de inmediato. Está claro que esto se empezó a complicar en serio y no queda otra que trabajar en conjunto con lo que dice la Provincia” la frase la dijo en la noche del viernes y luego de la reunión un intendente radical que participó y firmó el acuerdo.

Lo que demuestra que en la relación de algunos jefes comunales con el Gobierno provincial se volvió a una sintonía de fase 1 cuando arrancó la pandemia en territorio cordobés.

En la presentación de la situación epidemiológica el jueves por la tarde, el propio Cardozo había anticipado que las restricciones se venían evaluando pero que se iba a tomar en cuenta el impacto económico de una marcha atrás.

Con las primeras horas del viernes, la chance empezó a barajarse y fueron los intendentes de Sierras Chicas de los primeros en recibir la noticia y la convocatoria para el encuentro de la tarde con Torres. Reunión de la que no participó Cardozo y algunos vieron un mensaje ahí. “Es una lástima que no haya estado el ministro de Salud, algunos le queríamos hacer unas preguntas”, confió a este diario otro jefe comunal.

Con la mayoría de las localidades del interior de acuerdo, la duda de algunos intendentes estaba en qué iba hacer Capital; sospecha que despejaron con el ingreso a la charla virtual del secretario de Gobierno capitalino, Miguel Siciliano.

La preocupación en la ciudad está con el sector gastronómico. Algunos empresarios del rubro estuvieron el mismo viernes al mediodía y respaldaron; pero buena parte amaga con marchar mañana por el centro.

“Es esto o empezar a apilar muertos. Son 15 días clave”, señaló un alto funcionario municipal, que además reconoció: “el único sector al que se complica es al gastronómico que podrá seguir trabajando con delivery”. “No hay restricción laboral, durante el día es normal”, agregó a este diario un jefe comunal del interior que había presionado por flexibilizaciones hace poco más de un mes.

En el interior y en Capital reconocen que “hay un descontrol” en la franja que va desde los 25 a los 35 o 40 años. Con fiestas clandestinas, burlando controles y los protocolos.

Desde el Gobierno provincial adhieren a la unanimidad que hubo entre los intentes y El Panal, ya que firmaron 44 de las 50 localidades. Y, entre aquellas que no lo hicieron, estuvo por ejemplo Justiniano Posse, donde tras el brote que se provocó en la recordada misa, las restricciones son aún más severas. “Tiene controles más duros, una fase 1. Por eso decidió no adherir”, dijeron algunos pares del jefe comunal. En tanto, otra de las ciudades que no firmó fue Villa Carlos Paz, localidad de Punilla desde donde sostienen pueden derivar pacientes a Córdoba; como tampoco firmaron Jesús María y Colonia Caroya.

“Son nuestros socios número ‘1’”. Ayer por la mañana, el propio Torres sostuvo en una entrevista con Cadena 3 que “los intendentes son los socios número ‘1’ del Gobierno provincial para ejercer los controles; esenciales para el control y el cumplimiento”.

Y agregó que hay algunos intendentes que ya habían empezado con los controles entre el viernes y ayer.

Torres sostuvo que el viernes desde el ministerio de Salud se les entregó el listado de las localidades que están atravesando la situación más compleja con el covid-19 y que luego de ellos se los convocó individualmente. Además, afirmó que se sorprendieron porque de las 50 ciudades firmaron 44 el acuerdo con la Provincia.