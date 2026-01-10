Luciana Periales, la cordobesa que lidera la industria mundial del entretenimiento

Con casi 110 años de historia, la International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA) es una de las entidades más influyentes de la industria del entretenimiento a nivel global. Fundada en Estados Unidos y hoy plenamente internacional, la asociación agrupa a 9.000 miembros de 120 países, que van desde gigantes como Disney hasta operadores regionales y emprendimientos de menor escala. En ese entramado diverso, Neverland es parte activa desde hace casi tres décadas.

Al frente de la organización se encuentra la cordobesa Luciana Periales, ejecutiva de Neverland y una de las pocas cuatro latinoamericanas que alcanzó la presidencia global de la entidad. Su recorrido en IATA combina gestión empresarial, trabajo voluntario y una fuerte impronta regional, con foco en el desarrollo de estándares, formación y expansión de la industria como driver de turismo, empleo e inversión.

—IAAPA es una asociación con más de un siglo de vida. ¿Cómo se inserta Neverland en esa historia?

—La asociación tiene cerca de 110 años y Neverland es miembro desde hace 25 o 30 años. Somos parte desde hace muchísimo tiempo y eso habla de un compromiso sostenido con la industria. IAAPA tiene una estructura fija, con un CEO y equipos profesionales, pero también una estructura paralela de miembros voluntarios, que son los que hacen funcionar gran parte del trabajo estratégico.

—¿Cómo fue tu camino dentro de la asociación hasta llegar a la presidencia?

—Yo empecé como voluntaria en 2010, dentro del Comité de Centros de Entretenimiento Familiar, que es la categoría a la que pertenece Neverland. En ese momento era un comité netamente americano y fui la primera no estadounidense en integrarlo. A partir de ahí se generó una sinergia muy fuerte y fui participando en distintos comités: planificación estratégica, gobierno, comité latinoamericano. Luego fui presidenta de Latinoamérica, lo que automáticamente me llevó al directorio global, y desde ahí se dio el camino hacia la presidencia.

—¿Qué representa hoy IAAPA en términos de alcance y diversidad?

—Es una asociación profundamente multicultural. Representamos parques de todos los tamaños: desde Disney hasta emprendimientos mucho más chicos. Hay parques temáticos, acuáticos, zoológicos, museos y centros de entretenimiento familiar. No representamos parques móviles, pero sí cualquier tamaño de operador. Eso hace que el intercambio sea riquísimo, porque los modelos de negocio y las realidades son muy distintas.

—Además de las ferias, ¿qué rol cumple la asociación en la industria?

—IAAPA es formadora. Tiene muchísimos programas educativos, genera información y estudios de impacto a nivel regional y global, y hace un trabajo muy fuerte en la parte normativa y regulatoria. También hay mucho diálogo con gobiernos, porque cuando un país quiere desarrollar esta industria necesita reglas claras, estándares de seguridad y marcos que acompañen inversiones grandes.

La industria del entretenimiento

—A nivel global, ¿cómo está evolucionando la industria del entretenimiento?

—Viene creciendo. Después de la pandemia se aceleró muchísimo la búsqueda de experiencias, ocio y tiempo libre, y eso impulsó una curva ascendente que todavía continúa. Estamos trabajando una visión a diez años, hasta 2035, y el crecimiento es claro, aunque con ritmos distintos según las regiones.

—¿Y cómo ves a la Argentina dentro de ese mapa global?

—La Argentina tiene mucho potencial, pero hay que trabajar en varios frentes: conectividad aérea, normativa, incentivos a la inversión. Los parques que funcionan como grandes motores turísticos requieren inversiones importantes y un marco que las acompañe. Hay regiones que lo entendieron muy bien, como Orlando, Cancún o ahora los Emiratos Árabes.

—¿Ves posible un desarrollo de mayor escala en el país?

—Creo que sí hay espacio. No hablo de un Disney, porque hoy no tenemos ese volumen de turismo, pero sí de proyectos que puedan crecer y convertirse en polos de atracción. Es una industria que todavía no está en el menú de discusión pública, y ponerle foco es clave para que se desarrolle.

—¿Y Córdoba, en particular?

—Córdoba tiene proyectos interesantes y potencial, pero el entretenimiento es un negocio de volumen. Para crecer necesita atraer más turismo, sumar visitantes de otras provincias y consolidarse como destino. Que surjan nuevos proyectos es positivo, porque potencia la provincia, pero hay que seguir trabajando para generar mercado.

—Tu presidencia es por un período corto. ¿Cómo se vive eso?

—El mandato es de un año, sin reelección, pero en realidad el compromiso es de cuatro años, porque el camino empieza como vicepresidenta, sigue como presidenta y termina como past chair. Eso hace que tengas que dejar huella rápido, pero también que el trabajo sea muy estratégico.

—En lo personal, ¿qué te dejó este recorrido?

—Muchísimo aprendizaje y una enorme pasión por la industria. Es una actividad que mueve pasiones, que se vive con amor. En IATA hay competencia, claro, pero cuando te sentás a trabajar en los comités gana la idea de que la industria crezca más fuerte, más segura y más profesional. Ese espíritu de colaboración no se da en todas las industrias.

El recuerdo de Marcelo

Luciana siempre recuerda a su tío, Marcelo Periales, fundador de Neverland. “Fue una referencia permanente, no sólo en lo profesional sino, sobre todo, en la forma de entender el trabajo. Tenía una mirada estratégica muy clara, pero al mismo tiempo una sensibilidad especial para leer a las personas y los contextos. Siempre decía que en esta industria no alcanza con saber de números o de gestión: hay que entender qué emoción buscás generar del otro lado. Esa idea me marcó para siempre”, señala.

“De él aprendí la importancia de pensar en grande sin perder el anclaje local. Marcelo tenía una enorme capacidad para proyectar, pero nunca se olvidaba de dónde veníamos ni de la responsabilidad que implica crecer. Su legado no es sólo lo que construyó, sino la manera en que lo hizo: con convicción, con paciencia y con una ética de trabajo que hoy sigue siendo una guía para mí”, añade.

