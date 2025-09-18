Luis Juez: "El Gobierno tiene que hablar con todos los gobernadores, hay que darles bola"

El senador nacional Luis Juez consideró que “el Gobierno tiene que hablar con todos los gobernadores” luego de que la Cámara de Diputados rechazara los vetos del presidente Javier Milei a la ley Garrahan y al Financiamiento universitario.

"Con el de mi provincia con el que no me doy bola. Con algunos más, con otros menos. Te van a manguear porque ninguno está dispuesto a hacer ningún ajuste pero hay que sentarse a hablar. Hay que darles bola. Te van a pedir 100, dale 50. El Gobierno lo tiene que entender”, aseguró el líder del Frente Cívico cordobés.

Además recordó que el año pasado eran "39 senadores" y que en "la última votación hubo siete". "Algo estamos haciendo mal", recalcó.

Dónde voto en Córdoba en las elecciones 2025: consultá el padrón para los comicios del 26 de octubre

"Una serie de impericias"

Sobre la derrota parlamentaria del gobierno en Diputados, Juez señaló que “es la crónica de una muerte anunciada, es una seguidilla de impericias que a esta altura son casi inadmisibles”.

“Estos temas están dando vueltas hace un año y medio. Es lógico que el Parlamento se convierta en una mesa de debate salarial", agregó en declaraciones a LN+.

"Negar la realidad es un pecado capital en política"

“Hay que empezar a actuar porque lo que vimos hoy se va a repetir en el Senado, y con más contundencia, y también la semana que viene cuando vengan los vetos. Esto lo sabíamos hace un año. Cuando se empiezan a discutir estos temas, es cuando hay que comenzar a moverse. Si creés que negando la realidad, la realidad no va a suceder, esto es un pecado capital que en política te puede traer terribles dolores de cabeza”, sostuvo Juez.

Schiaretti: “A los gobiernos kirchneristas les importaba un rábano si había movilidad ascendente”

“Hay que cuidar a los que te cuidan"

“También hay que cuidar a los que te cuidan. Yo no me merezco que me maltrate cualquier pelotudo a través de una computadora y diga cualquier locura de mi familia. Hace dos años que estoy acompañando. Me tenés que cuidar”, contó al referirse a los agravios del influencer Daniel Parisini conocido como el “Gordo Dan”.

“Podés ganar con el fastidio de la gente, después no podés gobernar con la gente fastidiosa”, concluyó Juez.