Luis Juez: “El PRO se ha convertido en un partido vecinal, hay una pelea caníbal por CABA”

El senador Luis Juez se refirió a la actualidad del PRO de cara a las elecciones legislativas de octubre. En ese sentido, sostuvo que “hay una pelea absolutamente caníbal en la Ciudad de Buenos Aires y el PRO se ha convertido en un partido vecinal, tan sólo preocupado por lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires”.

En el programa Modo Fontevecchia, Juez precisó que “yo no soy un dirigente del PRO, pero también soy un tipo que trata de sacar algún aprendizaje de lo que hemos vivido. Yo veo que hay una pelea hoy absolutamente caníbal en la ciudad de Buenos Aires. Una mirada muy porteño céntrica, muy unitaria, como si lo que pasara en la Capital Federal fuera el problema que tiene la Argentina y que, resolviendo el problema en la Capital Federal, resolvemos los problemas en la Argentina”.

En ese sentido, añadió que “veo un partido que gobernó la Argentina, que le costó un huevo construir una alianza importante, y que eso que me motivó, me sumó a una alianza que era Juntos por el Cambio, con mi partido, el Frente Cívico de Córdoba, hoy se ha convertido en un partido vecinal, tan solamente preocupado por lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires”.

“Yo tengo todo el derecho del mundo a reclamar, porque yo también soy un socio fundador de eso. Yo no soy un empleado de Mauricio Macri, soy un socio fundador de Juntos por el Cambio”, precisó el líder del Frente Cívico.

“Muchachos: ¿se dan cuenta por qué estamos como estamos? Porque tienen una mirada que termina solamente donde terminan sus intereses. ¿Cómo no voy a levantar la voz? No exageren la pelea, no lleven esta pelea a un nivel que después no podamos volver. He ido por derecha, he ido por izquierda, he ido por arriba, he ido por abajo, no he podido, no he podido gobernar Córdoba. Ahora, no soy un improvisado”, sostuvo juez.

“Le he puesto el cuerpo a Juntos por el Cambio. Yo tengo el derecho de decir: ‘no vaya a ser cosa que ustedes, privilegiando la disputa de la Capital Federal, terminen destruyendo y terminemos enfrentados todos contra todos, y que vuelva lo peor de la política’. Porque los veo ahí. No es que me la cuentan, los veo ahí. Están con los colmillos como Drácula a las 3 de la mañana”, añadió el senador.