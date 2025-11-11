Luisina Giovannini: “Jugar con la Selección Argentina en Córdoba va a ser una sensación muy linda para mí”

La presentación de ‘Las Guerreras’ en tierras cordobesas, en el marco de los Play-offs de la Billie Jean King Cup, reunirá el próximo fin de semana, en la cancha principal del Córdoba Lawn Tenis Club, a las cinco mejores raquetas que tiene nuestro país en el circuito femenino.

Solana Sierra (66°), Lourdes Carlé (128°), Julia Riera (170°), Jazmín Ortenzi (216°) y Luisina Giovannini (270°) fueron las elegidas por la capitana Mercedes Paz para representar a Argentina en los duelos ante Eslovaquia y Suiza, válidos por el Grupo C, que definirá un lugar en la Quaifiers (equivalente al Grupo Mundial de Copa Davis) del próximo año.

En la Selección Argentina de Tenis Femenino, Giovannini es la embajadora cordobesa y la más joven del equipo, con 19 años. Oriunda de Coronel Moldes, localidad del sur provincial ubicada a 300 kilómetros de Córdoba, debutó en el representativo nacional el año pasado, convirtiéndose en la jugadora con menos edad en competir para un representativo de mayores.

Viernes 14/11: Argentina vs. Eslovaquia. Sábado 15/11: Eslovaquia vs. Suiza. Domingo 16/11: Argentina vs. Suiza. Cada serie constará de 3 puntos, con dos singles seguidos de un dobles. Los partidos comenzarán a las 11:00 y serán transmitidos por TyC Sports.

Esta será su tercera participación con el conjunto albiceleste en la BJK Cup, luego de sus experiencias en las instancias continentales de Bogotá 2024 y Guadalajara 2025, donde disputó los partidos de dobles. “Estoy supercontenta de poder representar a Argentina, de estar nuevamente en el equipo de la Selección. Cuando uno es chico siempre sueña con poder algún día ponerse la camiseta de su país y sentir los colores, y hoy poder hacerlo es un orgullo”, sostuvo Giovannini en diálogo con Perfil Córdoba.

DOBLETE. En agosto pasado, Giovannini ganó en forma consecutiva los W35 de Pergamino y Chacabuco y alcanzó los nueve títulos como profesional. /// AAT

“Jugar con Argentina de local también representa un plus y obviamente que sea en Córdoba, con toda mi familia en la cancha, lo hace más grande y contribuye a que esta semana sea inolvidable para mí”, señaló la moldense, quien esta vez contará con el aliento presencial de su mamá Estela Maris, su papá Edgardo y sus hermanos María Victoria y José María.

Instituto sin goles: la nostalgia de un grito perdido

“No te imaginás cuando les dije que íbamos a jugar la serie de locales y en Córdoba. Fue una noticia increíble. Que mi familia pueda estar conmigo esa semana, que siempre es una de las mejores del año, va a ser una sensación muy linda. Ellos son los que me acompañaron hasta ahora, y que puedan estar en este momento es importante para mí y también para el equipo”, puntualizó.

ARGENTINA: Solana Sierra (66°); Lourdes Carlé (128°); Julia Riera (170°); Jazmín Ortenzi (216°); Luisina Giovannini (270°). Capitana: Mercedes Paz. ESLOVAQUIA: Rebecca Sramkova (74°); Viktória Hruncakova (226°); Katarína Kuzmova (229°); Nina Vargova (282°); Martina Okalova (300°). Capitán: Matej Lipták. SUIZA: Simona Waltert (86°); Susan Bandecchi (240°); Celine Naef (266°); Valentina Ryser (274°). Capitán: Heinz Günthardt.

“Jugar con Las Guerreras estos playoffs para clasificar a las finales de la BJK Cup, y de locales, va a estar muy bueno. En el circuito no se viven muchas semanas así, en equipo, y es una experiencia que siempre queda en los recuerdos, ya que deja cosas muy positivas, y te llena de energía, de unión y de fuerzas”, destacó Giovannini sobre la serie que Argentina iniciará el viernes ante Eslovaquia y completará el domingo frente a Suiza.

“A Córdoba he ido a jugar un par de veces y, aunque no soy de la capital, allí me siento como en casa. Es muy lindo poder volver”, señala Luisina sobre el escenario donde en 2023 logró su primer título de mayores: el ITF W15, venciendo en la final a la brasileña Thaisa Pedretti.

VÍA MÉXICO. Giovannini integró el equipo que logró la clasificación a Playoffs de la Billie Jean King Cup, el abril pasado en Guadalajara. /// AAT

Aprendiendo y creciendo

Giovannini atraviesa su mejor ranking histórico, producto de un gran año en el circuito ITF World Tennis Tour, donde conquistó cuatro títulos W35 (Buenos Aires, Pergamino, Chacabuco y Boca Ratón) y un W15 (Antalya). “Creo que vengo teniendo un buen año. Es la primera vez que juego todos los torneos de la gira sudamericana y pienso que esa experiencia le sumó mucho a mi carrera, ya que me permitió medirme con las mejores jugadoras del mundo, las que ya están metidas y juegan Grand Slams. Fue una muy buena decisión, ya que pude tomar confianza en este tipo de torneos, donde el ritmo es diferente”, apuntó la cordobesa.

“A Córdoba he ido a jugar un par de veces y, aunque no soy de la capital, allí me siento como en casa. Es muy lindo poder volver”, señala Luisina sobre el escenario donde en 2023 logró su primer título de mayores: el ITF W15, venciendo en la final a la brasileña Thaisa Pedretti.

“Mi objetivo es seguir aprendiendo y creciendo cada semana, sacando lo positivo de cada torneo y de cada partido”, enfatizó. Y nuevamente enfocada en la serie de BJK Cup del próximo fin de semana en Córdoba, dijo: “Vestir la celeste y blanca te da otra energía y es algo muy especial, así que cada una de las integrantes de la Selección vamos a trabajar con todas nuestras ganas y a dar lo mejor, para que todo funcione y transcurra de la mejor manera”.

Todos los ‘10’ van al cielo

“Siempre es un orgullo vestir la camiseta de la Selección Argentina. Representé al país en diferentes competencias cuando era chica, pero hacerlo en la BJK Cup es diferente, así que estoy muy agradecida con la capitana, que confió en mí y me llamó otra vez para ser parte del equipo. Esperamos que todo salga bien y que podamos disfrutar de esta semana inolvidable. Y ojalá que podamos festejar”, concluyó.

QUINTETO IDEAL. El Córdoba Lawn Tenis recibirá a Sierra, Carlé, Riera, Ortenzi y Giovannini, las cinco mejores raquetas de Argentina. /// AAT

Dos antecedentes

El Córdoba Lawn Tenis Club fue sede de la Billie Jean King Cup en los Play-offs de 2021, cuando Argentina fue derrotada 2-3 ante Kazajistán y no pudo ingresar al Grupo Mundial. Aquella vez, el equipo dirigido por Mercedes Paz estuvo integrado por Nadia Podoroska, Lourdes Carlé, Victoria Bosio y Guillermina Naya. La serie se jugó el 16 y el 17 de abril.

Bajo la anterior denominación de Copa Federación, Argentina disputó la competencia de seleccionados femeninos de tenis en la entidad del Parque Sarmiento entre el 14 y el 15 de julio de 2007, cuando le ganó 4-1 a Canadá y ascendió al Grupo Mundial II. En esa ocasión hubo participación cordobesa, ya que la sanfrancisqueña Jorgelina Clavero disputó el dobles junto a Betina Jozami. Gisela Dulko y María Emilia Salerni fueron las singlistas del elenco capitaneado por Ricardo Rivera.

TODOS LOS PLAYOFFS