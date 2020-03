Mano a mano hemos quedado

por Hugo Caric

El 30 de junio de 2005, Armando Pérez, por entonces próspero empresario de los cosméticos con inversiones en el periodismo y en el espectáculo, desembarcaba como nuevo hombre fuerte del Club Atlético Belgrano. Uno de los problemas más urgentes que debía solucionar el gerenciador era una abultada deuda económica que Córdoba Celeste SA mantenía con el plantel profesional, cuyo referente era Luis Fabián Artime.

El primer mano a mano no se haría esperar. Sobre quién ganó aquel partido no hay versiones coincidentes, aunque testigos directos señalan que, ante la pretensión de Pérez de saldar la obligación con una quita importante, “el Luifa” pegó el portazo y dejó desairado a su interlocutor.

Quince años más tarde Pérez y Artime tendrán su revancha en las urnas. Confirmado el paso al costado del oficialismo, cuya pésima gestión deportiva licuó el 81% de aprobación de 2017, serán ellos los que buscarán el respaldo de los socios para manejar a la entidad de barrio Alberdi en el período 2020-2023.

El actual presidente, Jorge Franceschi, se comprometió a formalizar en los próximos días la convocatoria a los comicios que, según establece el artículo 113º del estatuto de la institución, deben realizarse “indefectiblemente en el curso del mes de abril del año que corresponda renovación de autoridades”.

Pérez siempre está

Pérez, quien busca su tercer mandato luego de haber ejercido la presidencia entre 2011 y 2017, es el actual director ejecutivo de Belgrano, aunque su poder de decisión quedó acotado en los últimos tiempos por diferencias con sus pares.

“No me sentí cómodo. Me obviaron. Me trataron como si fuera mala palabra”, le dijo meses atrás a PERFIL CORDOBA, tratando de tomar distancia del descenso del año pasado.

El 2019 le depararía otro sinsabor al empresario, con la apertura del concurso preventivo de Dybelcorp, la firma dueña de “Tsu Cosméticos”.

Decidido a dar batalla, “El Negro” retomó el fin de semana pasado su lugar en el palco del Gigante de Alberdi y días más tarde presidió una reunión con socios, allegados y empleados del club, y adherentes a su candidatura.

El lugar elegido, un centro comercial de barrio Alto Verde, no es un dato menor: Euclides Bugliotti, su dueño, era uno de los refuerzos más codiciados por todos los sectores que buscan la sucesión de Franceschi. El titular del “Grupo Dinosaurio” apoyó hace tres años la postulación de Santiago Montoya, quien asomaba como el tercero en discordia para las elecciones de abril. El economista respondió con evasivas cuando este diario le consultó sobre sus pasos. ¿Hará dupla con Pérez?



Encuesta y sondeos

En el búnker de Artime se respira optimismo, y no sólo por el resultado de una encuesta que le da un 60% de intención de voto a la lista “Primero Belgrano”. “Ya sumamos a 15 agrupaciones y hay mucha gente capaz detrás del proyecto. Aquí no hay personalismos”, aseguran.

Si bien no hubo avances en el armado de la sábana, varias fuentes consultadas aseguran que el supermercadista Antonio Mariano y el adscripto a la presidencia del Grupo Roggio Ricardo Leiva “ocuparán lugares importantes”. También hay coincidencia respecto a que ninguno de los tres vicepresidentes actuales (Sergio Villella, Ramón de la Rúa y Juan Colomé) se sumará a la propuesta, al menos en términos formales.



Artime ya mantuvo contactos en Buenos Aires con exfutbolistas devenidos en dirigentes, como Diego Milito (Racing Club) y Juan Sebastián Verón (Estudiantes de La Plata). También habló en la AFA con su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y otros actores con peso específico como Nicolás Russo, el titular de Lanús, un crítico de la gestión de Pérez en el Comité de Regularización que condujo al fútbol argentino entre julio de 2016 y marzo de 2017. “Pérez fue lo peor que nos pasó”, sostiene Russo cada vez que tiene oportunidad.



Los equipos técnicos de “Primero Belgrano” trabajan en el chequeo del padrón, que –según estiman- tendrá más de 20 mil asociados en condiciones de sufragar: “No queremos sorpresas”. La idea de la lista de Artime es que la jornada de votación coincida con la disputa de un partido oficial del conjunto celeste.

Teléfono descompuesto

El clásico Artime-Pérez también registra un encuentro amistoso: el 7 de octubre de 2010, en un hotel cordobés. “Aquella vez le hablé sin pelos en la lengua y me dijo que necesitábamos más cafés, pero no me llamó más. No sé si se le rompió la cafetera o si mis ideas no coincidían con las de él”, comentó “el Luifa” tiempo después.

El fuego cruzado llegaría en diciembre pasado. “Pérez es el pasado”, dijo el exdelantero. “Gracias a mí puede ser candidato”, respondió el empresario.

La posibilidad de una tregua (¿o de una alianza?) despuntó semanas atrás, con un intento de acercamiento de Pérez que Artime por el momento desestimó. “Por el bien de Belgrano, no sería positivo”, coinciden en el entorno del exgoleador y actual bróker de seguros, quien ya busca una persona de confianza para delegar la mayor parte de las tareas que realiza en su oficina de calle Rafael Núñez.

Está claro que la intención de repatriar al entrenador Ricardo Zielinski es el único punto en común que hoy une a los dos pretendientes del sillón de Arturo Orgaz.