Manu Colombo llega a Córdoba con un taller sobre vínculos, decisiones y desarrollo personal

Las decisiones personales, los vínculos y los patrones que se repiten a lo largo de la vida serán el eje de un taller que llegará el 22 de agosto a Córdoba. Se trata de “Aprendé a elegir”, la propuesta presencial que Manu Colombo desarrollará en Ciudad Guna.

Colombo es coach ontológico con mirada sistémica, licenciado en Relaciones del Trabajo por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con formación de posgrado en Neurociencias de la Educación. Su trabajo combina herramientas vinculadas al coaching ontológico, la mirada sistémica y las constelaciones familiares.

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La propuesta parte de una pregunta: por qué, aun cuando una persona reconoce determinadas situaciones o sabe qué cambios quisiera realizar, puede terminar repitiendo decisiones, vínculos o comportamientos similares.

Trabajar sobre los patrones que se repiten

Durante el encuentro, Colombo propone abordar algunos de los factores que pueden influir en la manera en que las personas toman decisiones, entre ellos las creencias, los miedos, los mandatos familiares y determinados patrones vinculados con los vínculos.

El taller combina ejercicios vivenciales, espacios de reflexión y herramientas prácticas. El objetivo es trabajar sobre la capacidad de tomar decisiones y sostenerlas en el tiempo, además de incorporar recursos para establecer límites, atravesar conversaciones difíciles y gestionar las emociones.

La propuesta también busca poner el foco en la relación entre lo que una persona piensa, siente, dice y hace, con la intención de favorecer decisiones que resulten más coherentes con sus objetivos personales.

Un método propio y un libro reciente

Colombo es creador del Método MOV, un abordaje que integra coaching ontológico, mirada sistémica y constelaciones familiares. Su trabajo también se trasladó al formato editorial con la publicación de Los hilos invisibles. Cómo poner fin a las ataduras que nos alejan de la vida que soñamos, editado por Vergara y prologado por Pilar Sordo.

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En el libro, el autor aborda la influencia que pueden tener los mandatos familiares, las lealtades inconscientes, las creencias y otros patrones en las relaciones y decisiones personales.

En 2026, además, Colombo participó como conferencista en un encuentro internacional encabezado por Daniel Goleman, autor de Inteligencia emocional y referente en el campo de la inteligencia emocional.

Una propuesta basada en la toma de decisiones

Uno de los ejes del taller será trasladar estos conceptos a situaciones concretas. Entre las herramientas que propone trabajar aparecen la toma de decisiones, el establecimiento de límites, la gestión emocional y la construcción de vínculos más conscientes.

La jornada está dirigida a personas que buscan revisar determinados patrones de comportamiento y trabajar sobre cambios personales desde una perspectiva práctica y vivencial. “Aprendé a elegir” se realizará el sábado 22 de agosto de 2026 en Ciudad Guna, Centro de Salud y Bienestar, ubicado en calle Laguna Larga 8340, Córdoba.