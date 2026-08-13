Finca Bandini lleva a Buenos Aires su ciclo “Carne y Vino” con chefs y restaurantes invitados

Finca Bandini llevará a Buenos Aires “Carne y Vino”, un ciclo de experiencias gastronómicas que propone explorar la relación entre la carne, el vino y el análisis sensorial. La propuesta comenzará este 12 de agosto en Elena, del Four Seasons Hotel Buenos Aires, y continuará durante los próximos meses con diferentes restaurantes y chefs invitados.

Cada encuentro contará con un menú especialmente diseñado para la ocasión, una selección de vinos de Finca Bandini y un recorrido sensorial guiado por Elisabeth G. Iborra. La iniciativa busca trasladar a la ciudad parte del espíritu de la finca que la bodega posee en Mendoza.

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La propuesta busca que los asistentes se acerquen a la carne desde una perspectiva diferente, poniendo el foco en aspectos que van más allá de la degustación. El recorrido contempla aromas, texturas, jugosidad, cortes, maduración, técnicas de cocción y maridajes. Iborra será la encargada de conducir este recorrido. Periodista gastronómica especializada en vinos, cuenta con más de 26 años de trayectoria y es autora de 26 libros.

La especialista es conocida como “La Sumillera de la Carne” y es la primera española y única periodista del mundo diplomada como sommelier de carne por la Universidad de Buenos Aires. Además, desarrolló un método propio de análisis sensorial aplicado a la carne. Su próximo libro, “Especialista en carnes en 24 horas”, será publicado por Planeta Gastro en enero de 2027.

Una de las características del ciclo será el cambio de restaurante y chef en cada edición. De esta manera, cada encuentro tendrá un menú propio y una interpretación diferente de la propuesta gastronómica.

La agenda comenzará el 12 de agosto en Elena, del Four Seasons Hotel Buenos Aires, con el chef Juan Gaffuri. El segundo encuentro será el 27 de agosto en Fogón, con Sebastián Cardamoni. Para septiembre están previstas nuevas ediciones en Mercado Faena, con Emiliano Yulita, y en Mercado de Liniers, aunque ambas fechas todavía están por confirmarse.

El vínculo con Mendoza

El ciclo toma como inspiración la experiencia que Finca Bandini desarrolla en su finca, ubicada entre Las Compuertas y Vistalba, en Luján de Cuyo. Allí, el vino, la gastronomía, el paisaje y la hospitalidad forman parte de una propuesta enoturística integral.

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La bodega ofrece recorridos por los viñedos y sus instalaciones, visitas guiadas, degustaciones, experiencias de maridaje y propuestas gastronómicas. Su restaurante completa la experiencia con una cocina vinculada a los sabores regionales y vistas a la Cordillera de los Andes.

Con “Carne y Vino”, Finca Bandini busca extender esa experiencia fuera de Mendoza y generar un circuito itinerante por distintas mesas de Buenos Aires, donde cada encuentro combine gastronomía, vino y conocimiento.

Próximas fechas

El ciclo continuará durante los próximos meses con diferentes propuestas gastronómicas:

12 de agosto: Elena – Four Seasons Hotel Buenos Aires, chef Juan Gaffuri.

Elena – Four Seasons Hotel Buenos Aires, chef Juan Gaffuri. 27 de agosto: Fogón, chef Sebastián Cardamoni.

Fogón, chef Sebastián Cardamoni. Septiembre: Mercado Faena, chef Emiliano Yulita, fecha a confirmar.

Mercado Faena, chef Emiliano Yulita, fecha a confirmar. Septiembre: Mercado de Liniers, fecha a confirmar.

Finca Bandini