Martín Llaryora será operado este jueves: en qué consiste la cirugía de hernia abdominal

El mandatario provincial se someterá a una intervención ambulatoria programada que no requiere internación. Continuará con sus tareas de gestión tras un reposo estricto de una semana, aunque sin eventos públicos. El procedimiento se realizará en el Hospital San Roque.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se someterá este jueves 27 de noviembre a una cirugía ambulatoria programada para tratar una hernia abdominal. El procedimiento se realizará en el Hospital San Roque, centro de salud público provincial ubicado en el Polo Sanitario de la Bajada Pucará.

Se trata de una intervención de mediana complejidad en la que se reparará la hernia con una malla de polipropileno, técnica estándar para evitar enfermedades tras el postoperatorio. El jefe del Departamento de Cirugía de Pared Abdominal, el doctor Fabián Lerda, estará a cargo de la operación, bajo la dirección general de la doctora Gabriela Nis, directora del Hospital San Roque.

La característica principal de esta intervención es su naturaleza ambulatoria: Llaryora no quedará internado ni pasará la noche en el hospital. Tras la cirugía, podrá retirarse para cumplir el reposo indicado en su domicilio. El gobernador tendrá un periodo de reposo estricto de aproximadamente una semana, durante el cual evitará actividades públicas como cortes de cinta, visitas de obra o actos oficiales. Sin embargo, continuará con sus labores de gestión y trabajo remoto desde su casa, según confirmaron desde el entorno del mandatario.

El Hospital San Roque cuenta con un Servicio de Cirugía departamentalizado que incluye áreas especializadas en Pared Abdominal, Coloproctología, Hígado, Vías Biliares y Páncreas, y Cirugía Bariátrica. El jefe del Servicio, el doctor Ricardo D'Andrea, se encuentra actualmente de licencia.

Contexto de salud en la cúpula política provincial

La intervención de Llaryora se produce en un momento en que otros referentes políticos de Córdoba también atraviesan situaciones médicas. El exgobernador Juan Schiaretti anunció que este viernes 28 de noviembre será sometido a una intervención cardíaca programada en la Fundación Favaloro de Buenos Aires.

El procedimiento consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo, una técnica conocida como TAVI, mínimamente invasiva para tratar la estenosis aórtica.

Por su parte, el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, retomó hace pocas semanas sus actividades tras una cirugía programada por cáncer de próstata. Passerini fue sometido a una prostatectomía radical el 30 de octubre en el Sanatorio Allende, tras detectarse células tumorales malignas en un chequeo de rutina. El funcionario permaneció en reposo durante dos semanas y se reincorporó a sus tareas el 13 de noviembre.