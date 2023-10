Martín Llaryora sobre el dólar a $1000: “cada día estamos peor”

Martin Llaryora recibió hoy su diploma como gobernador electo y se refirió al valor de dólar que supero la temida barrera de los 1000 pesos. “La situación económica no te deja de sorprender, cada día estamos peor, peor, peor” remarcó ante los periodistas en el Teatro del Libertador.

Lo acompañaba la vicegobernadora electa y radical Myrian Prunotto. El futuro mandatario no dudó en afirmar que el país viene “de fracaso en fracaso, tanto Cambiemos como el actual gobierno”.

Llaryora sobre Milei: “Me parece que tiene una visión totalmente unitaria”

Llaryora afirmó que todos los días se sorprende por lo que pasa en el país, y considera que todo es productor de las malas gestiones. Según el intendente saliente eso le hicieron saber los empresarios e inversores extranjeros. “Estuve en una gira hace poco volviendo del exterior. No creemos estar viviendo esta situación. Somos maravillosos. Somos un pueblo que no tiene conflictos internos, religiosos. No hay ninguna razón objetiva salvo la crisis de la dirigencia política que no puede encaminar el país”

La deuda en dólares, provincial y municipal

Los estados cordobeses mantienen una fuerte deuda en dólares con organismos internacionales. Según publicó Jose Busaniche en Perfil Córdoba, las obligaciones contraídas por la provincia, es en su mayoría, en moneda extranjera. Según datos del Ministerio de Finanzas, el 90,69% está nominada en dólares, el 5,87% en euros, el 1,62% en dólar kuwaití y menos del 2% restante en pesos o ajustado por CER. Así, la deuda en dólares actual llega a los US$2.444 millones.

“Córdoba es la única que tiene deudas en dólares, y todo el mundo sabe que Córdoba cumple. Queremos cumplir con nuestras obligaciones”, afirmó Llaryora que vislumbra un futuro complicado para equilibrar los compromisos, tanto de la municipalidad de Córdoba como de la herencia de Juan Schiaretti.