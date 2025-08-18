Más de 500 ciclistas participaron de un fin de semana internacional de BMX en Alta Gracia

Entre el 14 y el 17 de agosto, la ciudad de Alta Gracia fue escenario de tres competencias de relevancia continental en el ámbito del BMX: el Torneo Argentino, el Campeonato Sudamericano y la Copa Latinoamericana. Las pruebas tuvieron como sede la pista municipal de BMX, que fue reacondicionada para la ocasión y concentró a más de 500 corredores provenientes de distintos puntos de Argentina y de países como Brasil, Ecuador, Chile y Guatemala.

La magnitud del evento se hizo sentir no solo en lo deportivo sino también en la actividad turística. La llegada de competidores y familias generó un movimiento inusual en la ciudad, particularmente en el Camping Municipal, que funcionó como espacio de alojamiento para buena parte de la delegación.

El programa comenzó el jueves 14 con los entrenamientos oficiales y el reconocimiento del circuito. El viernes 15 se realizó el acto inaugural, encabezado por el intendente Marcos Torres, quien destacó el trabajo conjunto con la Comisión de Padres de BMX para modernizar las instalaciones. En su intervención, el mandatario subrayó la necesidad de sostener políticas deportivas a largo plazo y señaló que disciplinas como el BMX contribuyen a transmitir valores de disciplina y trabajo en equipo, especialmente entre niños y jóvenes.

La competencia alcanzó su punto más alto el sábado 16, con las finales del Campeonato Sudamericano. El domingo 17, en tanto, se disputó la cuarta fecha de la Copa Latinoamericana, que cerró el encuentro con la ceremonia de premiación.

La realización de este calendario deportivo coincidió con un momento destacado para la disciplina en la ciudad: pocos días antes, el altagraciense Mateo Espejo había obtenido el título mundial de BMX Racing en Dinamarca, sumándose a un recorrido histórico que incluye a figuras locales como Gabriela y Analía Díaz.