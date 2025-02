Massot consideró "un horror" los nombramientos por decreto de Lijo y García  en la Corte Suprema

Si bien reconoció que está enrolado en el sector dialoguista con el Gobierno nacional dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, el legislador bonaerense Nicolás Massot consideró “un horror las designaciones por decreto presidencial de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como miembros de la Corte Suprema de Justicia”.

Massot estimó que este gobierno quiere alejarse de los hechos poco transparentes, pero sus acciones no son transparentes y este episodio (con los designados jueces del máximo tribunal) es de los peores cometidos durante este tiempo de gestión del presidente Javier Milei y nombró, entre otras a la estafa con las cryptomonedas, a la connivencia de los legisladores con las empresas de juego para evitar la ley de ludopatía y la licitación de la hidrovía en Buenos Aires. “Así podría seguir toda la tarde”, ironizó en declaraciones al programa Punto y Aparte, en Punto a Punto Radio (90.7).

"Horror" y "estafa electoral": duras críticas al Gobierno por la designación de Ariel Lijo a la Corte Suprema

De todas formas, dijo que esta situación en la Justicia le hace acordar a “la dinámica Zaffaroni”, al evocar la figura del integrante del máximo tribunal durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Cuestionó en severos términos a “los aplaudidores” de las cosas que hace Milei en todo sentido y aprovechó para decir que ya no hay lugar “para los lamebotas como Daniel Scioli (quien lo propuso como premio Nóbel)”.

Lo que le sorprendió a Massot fue la actitud de “algunas personas” como integrantes del Gobierno de los parlamentos que ahora parecen no poner límites precisamente a las extralimitaciones. Reiteró que esta gestión no es transparente y dejó entrever los negociados en los que aparecen personajes importantes de la Casa Rosada como la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el vocero Manuel Adorni, entre otros. Hizo esta referencia al hablar de la estafa con las kriptomonedas, por la cual Milei ya fue imputado por la Justicia.

Precisó que, en este sentido, la Justicia tiene la obligación de realizar una investigación profunda. Hizo este comentario cuando se le preguntó si la causa podría pasar a segundo plano luego del fuerte impacto mediático que tuvo cuando se reveló.

Vigo sobre las designaciones de Lijo y García-Mansilla: "Tal vez pretendan distraer a la sociedad del caso $LIBRA"

Consideró que su bloque en Diputados, Encuentro Federal, es dialoguista y apoyó las políticas macroeconómicas del gobierno, pero esto es otra cosa y tiene que ver con la transparencia y los límites.

En el orden político, Massot es uno de los armadores, junto a Emilio Monzó, de Juan Schiaretti en Buenos Aires y Caba, con la intención de fortalecer la llamada “ancha avenida del medio”, que tendrá su meta principal en los comicios nacionales de 2027.

Elogió al ex gobernador Schiaretti pero aclaró que no necesita ser candidato por Córdoba para estas elecciones. Estimó que no le hace falta hacerse conocer porque ya fue, entre otras cosas tres veces gobernador de esa provincia.

También alentó la incorporación a este sector del exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y del senador de Caba, el radical Martín Lousteau.