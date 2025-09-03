Medicamentos vencidos en el Hospital de Quilino: qué dice la acusación que apunta directamente a la intendenta Mabel Godoy

Un fuerte escándalo sacude a la localidad de Quilino, en el norte cordobés, tras la denuncia de una médica de guardia que descubrió medicamentos vencidos en uso dentro del Hospital Municipal. La Fiscalía de Deán Funes, a cargo de Analía Cepeda, ordenó el allanamiento del nosocomio y el secuestro de 15 bolsas con residuos patógenos, donde se encontraron ampollas de anticoagulantes y broncoaspiradores vencidos que habrían sido aplicados recientemente.

Según explicó la fiscal Cepeda, “lo secuestrado fue hallado en la góndola de la farmacia y en la vitrina de enfermería, medicamentos que estaban para ser utilizados de forma inmediata, no material ya separado para descarte o devolución”. Además, señaló que los elementos analizados sugieren un uso reciente, ya que el camión recolector de residuos patógenos pasa semanalmente y aún no había retirado las bolsas.

La causa se activó cuando la profesional intentó suministrar un remedio a una paciente y descubrió que estaba vencido. Al buscar reemplazo en la farmacia del hospital, advirtió que gran parte de los medicamentos exhibidos también tenían fecha de caducidad vencida. Ante la gravedad del hallazgo, la médica radicó la denuncia penal en la comisaría local.

Lo que dice la fiscalía

La fiscal de Deán Funes, Analía Cepeda, confirmó que durante los allanamientos se secuestraron 15 bolsas con residuos patógenos, que contenían ampollas y fármacos fuera de fecha, entre ellos anticoagulantes y broncoaspiradores utilizados recientemente.

“La evidencia muestra que se trata de medicamentos que estaban en la vitrina de enfermería y en la góndola de la farmacia, listos para ser aplicados. No eran descartes ya preparados para devolución o eliminación”, afirmó Cepeda en diálogo con medios locales.

La funcionaria judicial remarcó que el delito en cuestión —contra la salud pública— es de “peligro abstracto”, es decir, que no se requiere un daño concreto en la salud de un paciente para configurar responsabilidad penal. Además, reveló que existen videos en los que aparece la intendenta Godoy manipulando cajas de medicamentos dentro del hospital, lo que complica aún más su situación.

El descargo de la intendenta

Frente al escándalo, la intendenta Mabel Godoy salió a dar explicaciones en un mensaje público dirigido a los vecinos. “Estoy tan impactada como ustedes. Esto es una operación política que utiliza la vulnerabilidad de las personas”, expresó.

La jefa comunal sostuvo que los medicamentos hallados por la Justicia “ya estaban separados en bolsas identificadas como residuos patógenos, listos para ser retirados por el servicio municipal, que lo hace de manera gratuita”. Además, acusó a la médica denunciante de inconsistencias en su relato y hasta de haber abandonado la guardia, dejando a pacientes sin atención.

Godoy también sembró dudas sobre la denuncia al recordar que “las cámaras de seguridad del hospital están fuera de servicio desde que fueron dañadas por un rayo”. Según ella, esto impide corroborar quién pudo haber manipulado la medicación.

En un pasaje más personal, se definió como “docente, madre, abuela y amiga”, y aseguró que está siendo víctima de un “ataque sistemático con motivaciones políticas y mediáticas”.

Próximos pasos de la investigación

La fiscal Cepeda señaló que además de la intendenta, la titular de la farmacia hospitalaria —una empleada municipal sin formación en el área de la salud— también está bajo investigación. Su rol es clave, ya que sería la responsable directa de los insumos médicos.

La causa se encuentra en una etapa inicial: apenas tres días de trámite desde la denuncia original. Los peritajes sobre las bolsas secuestradas y la reconstrucción de lo ocurrido en la guardia serán determinantes para definir imputaciones.

Mientras tanto, en Quilino crece la incertidumbre entre los vecinos, preocupados por la posibilidad de haber recibido tratamientos con medicamentos vencidos. Desde la Fiscalía remarcan que cualquier ciudadano que considere haber sido afectado puede acercarse a declarar.